Около 200 тысяч человек работают в уходящих из России компаниях — это много или мало?

В иностранных компаниях, уходящих из России в связи с ситуацией на Украине, работают около 200 тысяч человек. Об этом сообщает журнал Forbes.

Крупнейшим работодателем из них всех является сеть фастфуда McDonald’s. Здесь работают 62 тысячи человек. На втором месте Pepsico с 19 тысячами сотрудников, на третьем — IKEA с 15 тысячами работников.

Фото: Максим Платонов

IKEA не стала никого увольнять и будет три месяца выплачивать всем зарплату. По словам пресс-секретаря «IKEA Россия» Константина Тютрина, сотрудники работают в обычном режиме.

Кроме того, остановлена работа 502 магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и других, принадлежащих испанской компании Inditex. Она продолжает финансово поддерживать примерно 10 тысяч своих сотрудников.

Приостановил свою деятельность в России автоконцерн Volkswagen. Здесь числилось 5,8 тысячи человек. Согласно заявлению компании, сотрудники получат краткосрочные рабочие пособия.

200 тысяч человек — это:

Почти на 72 тысячи человек меньше, чем количество беженцев из Донбасса в России — по данным источника в экстренных службах, на 16 марта российскую границу пересекли 271,9 тысячи беженцев.

На 7 тысяч больше количества официальных безработных в Москве в 2020 году — согласно имеющимся данным, таковых насчитывалось 193 тысячи человек.

5,7% от числа россиян, оставшихся без работы во время пандемии коронавируса, — по данным Минтруда РФ на июль 2020 года, работодатели уволили 3,5 миллиона человек.

Более 2,5 млрд рублей в месяц ушло бы на их пособия по безработице, если бы они встали на официальный учет — с 1 января 2022 года максимальное пособие по безработице в России составляет 12 792 рубля.

Почти население Южно-Сахалинска — на 2021 год здесь проживали 200 235 человек.

На 98 тысяч больше, чем штатных сотрудников в компании Google — на 2019 год таковых насчитывалось 102 тысячи человек.

Примерно столько же сотрудников работают в Alphabet, материнской компании Google, и ее подразделениях — около 200 тысяч человек.

Количество персонала почти в 17 компаниях, таких как «Яндекс» — в нем на 31 декабря 2020 года числились 11 864 человека.



Дарья Акимова