Путин заявил, что санкции против РФ бьют по самим европейцам и американцам

Президент России Владимир Путин обратился к жителям западных государств и назвал ложью утверждения о враждебных действиях РФ. Санкции ЕС и США нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, возникнут проблемы с продовольствием в мире.

Он отметил, что эти ограничительные меры бьют по самим европейцам и американцам, «не надо перекладывать с больной головы на здоровую». Отдельно Путин подчеркнул, что санкционная политика Запада в отношении РФ и ее граждан носит все признаки агрессии.

После блокировки счетов РФ на Западе многие страны будут конвертировать свои резервы в товары, что только усилит дефицит, считает глава государства.

— США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы, — теперь каждый знает, что резервы государства могут просто украсть, — передает «РИА Новости» его слова.

По мнению Путина, санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает более половины земного шара.

Вчера Министерство иностранных дел России объявило о введении первых персональных санкций в отношении американских чиновников в ответ на санкции против президента России Владимира Путина и других. Ограничительные меры затронули: американского президента Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список также попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.

Татьяна Леухина