Путин: операция Вооруженных сил России на Украине развивается успешно

Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке регионов РФ.

До начала операции Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но они отказались.

Жители Донбасса 8 лет подвергались настоящему геноциду. По словам Путина, Киев 8 лет игнорировал и саботировал минские соглашения, а в конце 2021 года публично отказался от их исполнения.

Также российский лидер заявил, что желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Оно появилось в стране при помощи сил извне, целью оружия была бы Россия, пишет ТАСС.

Сегодня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки РФ выразил мнение, что в настоящее время решается судьба России и ее будущее место в мире. Главным фактором развития России и стержнем ее истории остается суверенитет.

Татьяна Леухина