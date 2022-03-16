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Путин: операция Вооруженных сил России на Украине развивается успешно

16:43, 16.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Путин: операция Вооруженных сил России на Украине развивается успешно
Фото: kremlin.ru

Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке регионов РФ.

До начала операции Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но они отказались.

Жители Донбасса 8 лет подвергались настоящему геноциду. По словам Путина, Киев 8 лет игнорировал и саботировал минские соглашения, а в конце 2021 года публично отказался от их исполнения.

Также российский лидер заявил, что желание Киева создать ядерное оружие было реальной угрозой. Оно появилось в стране при помощи сил извне, целью оружия была бы Россия, пишет ТАСС.

Сегодня директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки РФ выразил мнение, что в настоящее время решается судьба России и ее будущее место в мире. Главным фактором развития России и стержнем ее истории остается суверенитет.

Татьяна Леухина
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