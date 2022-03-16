Лавров выразил надежду на достижение компромисса на переговорах с Украиной

Переговоры с украинской делегацией идут непросто, однако есть надежды на достижение компромисса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он просил дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. В процессе переговоров уже есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию, передает ТАСС слова министра.

Фото: посольство России в Белоруссии

Сейчас нейтральный статус Украины обсуждается всерьез в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности. Россия готова искать любые пути обеспечения безопасности — как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО, приводит слова Лаврова «РИА Новости».

Вчера советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал продолжение переговоров с Россией сегодня, 16 марта. Он отметил, что у сторон имеются принципиальные противоречия, однако есть место для компромисса.



Сегодня директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил, что Россия готова к любым форматам общения с Украиной, «если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения». Но при переговорах должны учитываться интересы национальной безопасности РФ.

Татьяна Леухина