Комитет министров Совета Европы решил исключить Россию из состава организации

Комитет министров Совета Европы решил, что Россия перестает быть членом организации с сегодняшнего дня. Об этом пишет «РИА Новости».

— На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, — говорится в коммюнике.

В понедельник российская делегация приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вчера вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что решение о выходе России из Совета Европы принято. Страна покидает организацию по собственной воле, данное решение является взвешенным и обдуманным.



В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил права России в организации. Однако государство оставалось членом СЕ, а также участником его конвенций.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что выход России из Совета Европы будет подразумевать в том числе выход из всех его институтов.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что после завершения всех процедур по выходу РФ из Совета Европы россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Россия входила в Совет на протяжении 26 лет.



Татьяна Леухина