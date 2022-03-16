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В Госдуму внесли законопроект об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести

11:59, 16.03.2022 2
В Госдуму внесли законопроект об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести
Фото: duma.gov.ru

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести для предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Это касается преступлений по статьям 159 УК РФ («Мошенничество»), 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»), 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»), 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») и 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Отмечается, что инициатива направлена на возвращение предпринимателей к экономической деятельности в период большой санкционной нагрузки на российскую экономику России.

Фото: realnoevremya.ru

5 марта президент России Владимир Путин поддержал идею отказа от уголовного преследования за экономические преступления, особенно в том случае, если возмещен ущерб. Он отметил, что правительство работает над расширением мер экономической поддержки. Это касается в том числе снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность и либерализации уголовного законодательства.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Вот счастье для жуликов, теперь воровать можно без страха, за индульгенцию только заплати!!! Украл 100 лямов, поймали на 1, заплати и продолжай "бизнес".
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  • Анонимно 16 мар
    Ох похоже, что очень все неважно у нас с экономикой, очень! Неужели снова выживание
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