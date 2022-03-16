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Сайты арбитражных судов России взломали — они недоступны

08:40, 16.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 5
Сайты арбитражных судов России взломали — они недоступны
Фото: realnoevremya.ru

Сайты арбитражных судов России были взломаны и на данный момент интернет-пользователи не могут получить к ним доступ. В числе недоступных — сайт Арбитражного суда Татарстана.

Некорректно работают сайты Приморского, Новосибирского, Амурского и Курского арбитражных судов, недоступен сайт Арбитражного суда Москвы и других. Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина, специалисты работают над устранением проблемы.

Проблему с доступом к сайтам начались утром в среду. Пользователи сообщили, что примерно до 6 утра сайты еще были доступны, однако вместо привычного интерфейса сайтов на них можно было увидеть нецензурную брань.

Фото: скриншот / tatarstan.arbitr.ru

После начала специальной операции на Украине участились атаки по сайтам российских ведомств и СМИ. В работе российских сайтов СМИ особенно сильные сбои наблюдались в феврале. Неполадки в работе наблюдались в работе сайтов «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия». На той же волне DDoS-атаке подвергался сайт «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Вон, сейчас вайлдбериз тоже был атакован. Ужас в общем то
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    Анонимно 16 мар
    это спецоперация ,
    привыкайте
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    Анонимно 16 мар
    Вайлдберриз уже который день после атаки подняться нормально не может
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    Анонимно 16 мар
    Переходите на ламоду))) или озон
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  • Анонимно 16 мар
    Интересно, сколько данных утекло
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