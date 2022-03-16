Сайты арбитражных судов России взломали — они недоступны

Сайты арбитражных судов России были взломаны и на данный момент интернет-пользователи не могут получить к ним доступ. В числе недоступных — сайт Арбитражного суда Татарстана.



Некорректно работают сайты Приморского, Новосибирского, Амурского и Курского арбитражных судов, недоступен сайт Арбитражного суда Москвы и других. Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина, специалисты работают над устранением проблемы.

Проблему с доступом к сайтам начались утром в среду. Пользователи сообщили, что примерно до 6 утра сайты еще были доступны, однако вместо привычного интерфейса сайтов на них можно было увидеть нецензурную брань.

Фото: скриншот / tatarstan.arbitr.ru

После начала специальной операции на Украине участились атаки по сайтам российских ведомств и СМИ. В работе российских сайтов СМИ особенно сильные сбои наблюдались в феврале. Неполадки в работе наблюдались в работе сайтов «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия». На той же волне DDoS-атаке подвергался сайт «Реального времени».

Маргарита Головатенко