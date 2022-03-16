В Wildberries запустили расследование инцидента, повлекшего сбои в работе сайтов

Компания Wildberries запустила расследование инцидента, произошедшего 14 марта и повлекшего появление ошибок в работе мобильных приложений и сайта. По его результатам материалы дела передадут в правоохранительные органы, об инциденте были проинформированы представители регулирующих органов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе интернет-магазина.



Согласно данным Downdetector, по состоянию на утро среды, 16 марта, количество ошибок в работе приложений и сайта по сравнению с 14 марта снизилось в 16 раз. Согласно информации пресс-службы, в настоящее время технические специалисты продолжают исправлять ошибки, оставшиеся неполадки исправят в ближайшее время.

Отмечается, что срок возврата товаров надлежащего качества через пункты выдачи или курьерскую службу продлен. Срок хранения товаров в пунктах выдачи заказов увеличен автоматически. Заказы можно получить как по кодам, так и с предъявлением удостоверяющего личность документа. Пункты выдачи заказов продолжают работать в стандартном режиме. В мобильных приложениях на сайте покупателям доступен основной функционал по оформлению и оплате заказов, отображению статуса заказа и код для получения заказа.

— Комментарии «экспертов» об «уничтожении ИТ-инфраструктуры» и «потере бэкенда» в компании назвали «домыслами диванных аналитиков, которые пытаются сдуть пыль со своих имен»: ИТ-инфраструктура не пострадала, у компании есть все необходимые данные для восстановления ее полной работоспособности, персональные и финансовые данные пользователей надежно защищены, — прокомментировали в пресс-службе интернет-магазина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В работе интернет-магазина Wildberries в течение двух дней наблюдались сбои. К вечеру 14 марта IT-специалисты компании устранили более 70% ошибок в работе сайта и приложений.

Поставщики тоже столкнулись с неработающим сервисом, предназначенным специально для них, о чем они сообщили «Реальному времени». В официальном чате поставщики выражали недовольство, так как не могли распечатать штрихкоды и посмотреть активные заказы. Говоря о работе сервиса для поставщиков, в пресс-службе интернет-магазина заявили, что сейчас в этом направлении идут работы, ошибки будут устранены в ближайшее время, однако точных сроков не назвали.

Отмечалось, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала: данные банковских карт защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Маргарита Головатенко