Порядка 150 паломников из Татарстана совершат умру в месяц Рамазан

Официальный хадж-оператор в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» организует в месяц Рамазан умру 150 человек. Паломники отправятся в святые места Мекки и Медины в составе трех групп, сообщили в ДУМ РТ.



Группы сопроводят опытные руководители из числа хазратов Татарстана. Они будут координировать вопросы безопасности и сохранения здоровья паломников, соблюдения правил внутреннего распорядка в Саудовской Аравии в период пандемии и консультировать по религиозным обрядам.

Тур для первой группы продлится один месяц. Паломники вылетят из Казани 3 апреля. Другая группа отправится в тур на полмесяца. Единоверцы этих групп посетят святые места с 3 по 17 апреля. Третья группа паломников пробудет в Мекке и Медине в последние две недели Рамазана — с 17 апреля по 3 мая. Обряды для паломников организуют в соответствии с ханафитским мазхабом. Большую часть времени паломники посвятят поклонению.

Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом. Глава республики затронул тему паломничества российских мусульман в 2022 году. Тогда удалось получить разрешение на посещение святых мест в Мекке и Медине для российских мусульман.

Маргарита Головатенко