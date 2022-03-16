В Госсовете Татарстана озаботились мошенниками, нищетой полицейских и бедами предпринимателей
У депутатов есть вопросы к УФАС по РТ
Отменили местные, более жесткие, по сравнению с российскими, ограничения по времени продажи алкоголя, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о дополнительной поддержке сотрудников полиции в непростое санкционное время и приняли изменения в республиканский закон «Об образовании» депутаты Государственного совета Татарстана на очередной сессии.
В течение всего заседания председатель Госсовета Фарид Мухаметшин подгонял выступающих, стремясь завершить заседание оперативно. И это ему удалось: законопроекты, стоявшие в повестке дня, рассмотрели в рекордные сроки. А часть из них, касавшихся приведения республиканских законов в соответствие с российским законодательством, приняли вообще почти без обсуждения — единодушно и единым пакетом.
В начале заседания глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов попросил слова в «разном», а его коллега по фракции Фадбир Сафин выступил с предложением заслушать главу татарстанского УФАС, к которому у коммунистов возникли вопросы о мерах, которые ведомство принимает для сдерживания цен в условиях санкций за спецоперацию России на Украине. Однако оказалось, что руководитель управления в отпуске, и спикер парламента ограничился протокольным поручением в адрес Айрата Шафигуллина — «подготовить письменный ответ по заданным вопросам».
Неактуальный отчет и актуальные задачи
Отчетный доклад за 2021 год министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина оказался более чем кратким. Он начал его со слов:
— Отчет, который готовился в январе, утратил актуальность, обстановка меняется, и я выступлю с небольшой информацией, понимая, что и вы, и население обеспокоены явлениями, которые в силу пандемии и последних событий могут происходить в криминальной среде.
Он сообщил, что в 2021 году к уголовной ответственности было привлечено 709 членов организованных преступных групп — за совершение 1 280 преступлений. Но первой по актуальности проблемой для МВД по РТ в минувшем году стали дистанционные мошенничества и кражи — их зарегистрировано 12,5 тысячи.
— Нашим главным приоритетом на 2021 год была работа по IT-преступлениям. Совершено 5,5 тысячи краж с банковских карт, а всего — 12,5 тысячи мошенничеств, задержано свыше тысячи подозреваемых. В целом с 2020 года массив расследованных краж с банковского счета вырос на треть, мошенничеств с использованием средств связи и сети интернет — в полтора раза. По количеству выявленных лиц, причастных к совершению дистанционных хищений, по итогам года МВД Татарстана заняло первое место в Приволжском федеральном округе, по числу расследованных — второе.
Некриминальные мигранты и криминальные украинцы
Отвечая на вопросы депутатов о ситуации с мигрантами, Хохорин заметил, что их стало в республике заметно больше, но подчеркнул:
— Это не означает, что к нам стали больше приезжать — больше стали использовать возможность легализоваться.
Притом что, по некоторым данным, публиковавшимся в центральных СМИ, уровень преступности среди мигрантов в крупных российских мегаполисах очень высок, у нас эта проблема, по заверениям министра внутренних дел по Татарстану, так остро не стоит:
— Мигранты совершают полтора-два процента преступлений, но они обеспечили привлечение в республиканский бюджет 1 млрд рублей.
По данным МВД, в Татарстане сейчас зарегистрировано около 1 200 выходцев с Украины. Компактного их проживания на территории республики в отдельных анклавах не зафиксировано.
При этом министр отметил, что при расследовании полицейскими значительного количества телефонных мошенничеств, когда у пенсионеров выманивали деньги под предлогом того, что близкий человек «попал в беду», «попал в ДТП», был выявлен «украинский след»:
— С территории Украины шли инструктажи, как действовать… Кроме того, «украинский след» был выявлен полицейскими в делах о бесконтактном сбыте крупных партий наркотиков, — заявил он.
— Интернет и сотовая связь используются для обмана людей, есть ли резервы в борьбе с мошенниками? — задала вопрос депутат Алсу Тарханова.
— Есть, я не могу сказать, что мы сто процентов внутренних резервов использовали, — признал Хохорин.
И снова камеры
Отдельной темой для обсуждения депутатов с министром внутренних дел по РТ стали видеокамеры «Безопасного Татарстана», которыми путем серьезных бюджетных затрат в течение предыдущего десятилетия постепенно оборудовали улицы и дворы Казани и других муниципальных образований, зачастую привлекая средства жильцов многоквартирных домов и обещая им возможность следить за своим имуществом онлайн, которая большинству оказалась в итоге недоступной.
— 28 тысяч камер в республике с 2016 года установлено. Но время идет, камеры устаревают, — сообщил Хохорин. — Часть из них, к сожалению, выведена из эксплуатации. Сейчас готовится новая программа — предложения мы подготовили. Без обид со стороны районов — нам надо качественными камерами максимально покрывать крупные города: Казань, Челны, Нижнекамск, оснащать видеонаблюдением дворы и подъезды и применять программы распознавания лиц.
Министр сослался на опыт Москвы, где эти программы давно и эффективно используются для выявления лиц, находящихся в федеральном розыске, и заявил о готовности этот опыт перенимать.
Дело «Финико» никого не учит
Депутат Фаниль Багаутдинов напомнил Артему Хохорину о скандальном уголовном деле:
— Много людей пострадало при обвале «Финико» и других пирамид — как идет расследование?
— Год назад за этой трибуной я сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении «Финико», но это никого не остановило, — посетовал министр. — Люди так и продолжали нести туда свои деньги. Пострадало огромное количество людей не только в Татарстане и России, но и в США и Китае.
Артем Хохорин напомнил, что федеральный центр решил принять это очень объемное дело к своему производству, однако татарстанские следователи продолжают работать в составе группы. И сообщил, что всего по девяти финансовым пирамидам в прошлом году было возбуждено семь уголовных дел.
Чтобы полиция не разбегалась
После выступления Артема Хохорина тему полиции продолжил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров, огласивший обращение татарстанских депутатов к председателю российского правительства Михаилу Мишустину о необходимости увеличения материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. Он сообщил:
— В 2021 году из органов внутренних дел уволилось 1 659 сотрудников, из них более 56% — по собственной инициативе до достижения выслуги лет, дающей право на пенсию. В 2020 году всего 969 уволились, причем более 56% ушли по собственной инициативе, не достигнув выслуги лет, дающей право на пенсию. Недокомплект в органах внутренних дел республики сегодня составляет 12%. Уходят сотрудники ключевых подразделений: следствия, дознания. Патрульной службы, участковые… отток кадров — это дополнительная нагрузка на оставшихся. Основная причина ухода — мало денег.
Чубаров перечислил, что предлагают сделать депутаты: повысить полицейским денежное довольствие, предоставить возможность приобретения квартир — по аналогии с ипотекой для военнослужащих, увеличить не имеющим жилья сотрудникам компенсацию за аренду жилья до среднерыночной стоимости аренды квартиры в населенном пункте, где они проживают (сейчас компенсация для всех одинакова — 3600 рублей в месяц).
Также предлагается ввести надбавки к денежному довольствию для тех, кто достиг выслуги лет, дающей право на пенсию, — в процентном соотношении к размеру заслуженной ими пенсии, которую они, оставаясь на службе, получать не могут.
Сиротские дела
О своей работе сегодня отчиталась и уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Фарид Мухаметшин прокомментировал впоследствии, что отчет получился «уж очень оптимистичным».
Фадбир Сафин поинтересовался ситуацией с обеспечением сирот полагающимся им по закону жильем и спросил об участии уполномоченного в решении этой застарелой проблемы:
— Сколько у нас на учете детей, которые имеют право на специализированное жилье, и как эта очередь двигается?
— Очередь продвигается, но остается, — не стала озвучивать цифру Волынец. — Обеспечено жильем более 600 детей. В прошлом году Республика Татарстан выделила на эти цели 27 миллионов рублей — в 2,5 раза больше, чем в предыдущем. Мы понимаем социальные и криминальные риски. Количество сирот, которые нуждаются в предоставлении жилья, растет. Нам необходимо увеличить финансирование.
Между тем герой публикации «Реального времени» — сирота из Набережных Челнов Денис Харитонов сообщил накануне нашему изданию, что обещанная ему до конца марта местными чиновниками и Министерством науки и образования РТ новая квартира пока не предоставлена, а его уже известили, что, возможно, жилье дадут только в апреле.
Депутат Игорь Бикеев уточнил, сколько детей, оставшихся без попечения родителей, переданы в семьи, а сколько находится в домах малютки и интернатах. Оказалось, что из 9 700 детей в детских учреждениях остаются только 470:
— У нас приоритет семейного устройства, — заметила Волынец.
— У нас большой процент возвратов из приемных семей, — парировал Бикеев. — Двойную травму наносим ребенку! Надо смотреть, кому мы детей доверяем.
Если банки крутят гайки
Уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей — помощник президента РТ Фарид Абдулганиев выступил с информацией о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в новых непростых условиях.
— В прошлом году удалось решить ряд системных вопросов, в частности проблему с кредитами, — отметил он. — Во второй половине года такие обращения свелись к нулю. Однако сегодняшняя ситуация такова, что обращения по поводу банков поступают заново. Это связано с увеличением ключевой ставки Центробанка… Банки себя обезопасили и вписали это в кредитные договоры, так что кредиты стали неподъемными.
Как эта проблема будет решаться, пока, похоже, осталось неясным и для самого Абдулганиева. Позднее к этой проблеме его вернул депутат Эдуард Шарафиев:
— Наши же банки нашим предпринимателям последние гайки закручивают! Может, какой-то системный подход нужен?
Абдулганиев же сообщил, что эти вопросы будут рассматривать в рамках оперативного штаба.
В помощь местному бизнесу
Бизнес-омбудсмен рассказал, как планируется решать теперь вопрос сбыта продукции местного бизнеса. Но лишь в общих чертах:
— Мы разработали концепцию и приняли соответствующую программу развития инфраструктуры интернет-торговли на 2022—2023 годы.
Правда, чуть-чуть завесу над планами приоткрыл:
— До пункта выдачи, пункта приема товаров в районах, бывает, расстояние до 55 километров. Нужно, чтобы вне зависимости от того, где находится производитель, он мог сдать продукцию где-то рядом… Мы в простой, доступной форме довели до глав районов, как нужно работать, чтобы развивалась интернет-торговля. 25 тысяч предпринимателей сейчас продают на маркетплейсах, 25 миллиардов рублей — объем продаж, и он растет в эти дни. И мы должны умело использовать меры поддержки российского правительства.
Фарид Абдулганиев также напомнил о проблеме, связанной с текущей экономической ситуацией и ростом цен:
— Встают вопросы пересмотра условий ранее заключенных госконтрактов. Предприниматель тут может стать заложником. Необходимо рассмотреть вопрос о возможности замен при поставках, например, на [более дешевые] аналоги… Важно поддержать предпринимателей!
Черту под дебатами подвел Фарид Мухаметшин:
— В сегодняшних условиях малый и средний бизнес требует большого внимания… Но нам на некоторые вопросы надо поискать ответы у исполнительной власти. Что касается доступности кредитов, то эти вопросы требуют ежедневного внимательного анализа. Весьма разумны предложения Торгово-промышленной палаты республики — вам надо только ноги приделать к этим разумным и доступным предложениям.
Депутаты Госсовета поддержали адресованные республиканскому Кабмину инициативы Абдулганиева в области поддержки малого и среднего бизнеса. Он предложил оперативно осуществлять меры поддержки предпринимателей, обеспечить проведение мониторинга этих мер, продолжить работу по формированию финансово-экономической концепции развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РТ в целях увеличения доли СМП, имеющих доступ к экспортной поддержке, а доли закупок у СМП — не менее чем до 30% от совокупного годового объема закупок.
Кабмину также предложено подготовить предложения по восстановлению логистических цепочек поставок и нормализации работы СМП, а главам муниципальных образований республики — «в целях развития кооперации продолжить работу по совершенствованию системы межмуниципального взаимодействия в сфере производства и продвижения товаров (услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства».
«У вас все в шоколаде»
Временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский описал депутатам достижения вуза и обратился к парламенту с предложением включить Технопарк КФУ в систему поддержки инновационных площадок, промышленных парков и предпринимательства, включить проекты студентов и преподавателей в действующую республиканскую программу поддержки предпринимательства, «переформатировав выпускные квалификационные работы», чтобы выпускники могли обеспечить себе заработок.
Таюрский сообщил об ожидаемом «небольшом оттоке иностранных студентов», потери от которого вуз рассчитывает компенсировать с помощью своего действующего филиала в Узбекистане и центра подготовки медицинских кадров в Египте, о котором уже подписан договор: «Надо уходить работать там!»
— Доклад оптимистичный — ничего о трудностях и проблемах не сказано. У вас все в шоколаде, — без удовольствия констатировал Фарид Мухаметшин.
комментарии
вы даже непонимаете куда попали!!! ..иноовациифигации смешно РВЫНКИ ОТКРОЙТЕ!!!!! забудьте об инновациях! скорос вавми жрать станетнечего!!! бунта голодных небоитесь?
2. Полиция это федеральная структура. Зачем федеральным полицейским тратить местный бюджет.
3. Проверьте всех сотрудников, у них у всех по 2- 3 квартиры, и они оформлены на родственников. Они фиктивные нищие
Полицейские увольняются. Депутаты боятся, что их некому будет защищать. Они поднимут им зарплату, но это не поможет