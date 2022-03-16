В Госсовете Татарстана озаботились мошенниками, нищетой полицейских и бедами предпринимателей

У депутатов есть вопросы к УФАС по РТ

Отменили местные, более жесткие, по сравнению с российскими, ограничения по времени продажи алкоголя, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о дополнительной поддержке сотрудников полиции в непростое санкционное время и приняли изменения в республиканский закон «Об образовании» депутаты Государственного совета Татарстана на очередной сессии.

В течение всего заседания председатель Госсовета Фарид Мухаметшин подгонял выступающих, стремясь завершить заседание оперативно. И это ему удалось: законопроекты, стоявшие в повестке дня, рассмотрели в рекордные сроки. А часть из них, касавшихся приведения республиканских законов в соответствие с российским законодательством, приняли вообще почти без обсуждения — единодушно и единым пакетом.

Фото: tatarstan.ru

В начале заседания глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов попросил слова в «разном», а его коллега по фракции Фадбир Сафин выступил с предложением заслушать главу татарстанского УФАС, к которому у коммунистов возникли вопросы о мерах, которые ведомство принимает для сдерживания цен в условиях санкций за спецоперацию России на Украине. Однако оказалось, что руководитель управления в отпуске, и спикер парламента ограничился протокольным поручением в адрес Айрата Шафигуллина — «подготовить письменный ответ по заданным вопросам».

Неактуальный отчет и актуальные задачи

Отчетный доклад за 2021 год министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина оказался более чем кратким. Он начал его со слов:

— Отчет, который готовился в январе, утратил актуальность, обстановка меняется, и я выступлю с небольшой информацией, понимая, что и вы, и население обеспокоены явлениями, которые в силу пандемии и последних событий могут происходить в криминальной среде.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Он сообщил, что в 2021 году к уголовной ответственности было привлечено 709 членов организованных преступных групп — за совершение 1 280 преступлений. Но первой по актуальности проблемой для МВД по РТ в минувшем году стали дистанционные мошенничества и кражи — их зарегистрировано 12,5 тысячи.

— Нашим главным приоритетом на 2021 год была работа по IT-преступлениям. Совершено 5,5 тысячи краж с банковских карт, а всего — 12,5 тысячи мошенничеств, задержано свыше тысячи подозреваемых. В целом с 2020 года массив расследованных краж с банковского счета вырос на треть, мошенничеств с использованием средств связи и сети интернет — в полтора раза. По количеству выявленных лиц, причастных к совершению дистанционных хищений, по итогам года МВД Татарстана заняло первое место в Приволжском федеральном округе, по числу расследованных — второе.

Некриминальные мигранты и криминальные украинцы

Отвечая на вопросы депутатов о ситуации с мигрантами, Хохорин заметил, что их стало в республике заметно больше, но подчеркнул:

— Это не означает, что к нам стали больше приезжать — больше стали использовать возможность легализоваться.

Притом что, по некоторым данным, публиковавшимся в центральных СМИ, уровень преступности среди мигрантов в крупных российских мегаполисах очень высок, у нас эта проблема, по заверениям министра внутренних дел по Татарстану, так остро не стоит:

— Мигранты совершают полтора-два процента преступлений, но они обеспечили привлечение в республиканский бюджет 1 млрд рублей.

По данным МВД, в Татарстане сейчас зарегистрировано около 1 200 выходцев с Украины. Компактного их проживания на территории республики в отдельных анклавах не зафиксировано.

Фото: gossov.tatarstan.ru

При этом министр отметил, что при расследовании полицейскими значительного количества телефонных мошенничеств, когда у пенсионеров выманивали деньги под предлогом того, что близкий человек «попал в беду», «попал в ДТП», был выявлен «украинский след»:

— С территории Украины шли инструктажи, как действовать… Кроме того, «украинский след» был выявлен полицейскими в делах о бесконтактном сбыте крупных партий наркотиков, — заявил он.

— Интернет и сотовая связь используются для обмана людей, есть ли резервы в борьбе с мошенниками? — задала вопрос депутат Алсу Тарханова.

— Есть, я не могу сказать, что мы сто процентов внутренних резервов использовали, — признал Хохорин.

И снова камеры

Отдельной темой для обсуждения депутатов с министром внутренних дел по РТ стали видеокамеры «Безопасного Татарстана», которыми путем серьезных бюджетных затрат в течение предыдущего десятилетия постепенно оборудовали улицы и дворы Казани и других муниципальных образований, зачастую привлекая средства жильцов многоквартирных домов и обещая им возможность следить за своим имуществом онлайн, которая большинству оказалась в итоге недоступной.

— 28 тысяч камер в республике с 2016 года установлено. Но время идет, камеры устаревают, — сообщил Хохорин. — Часть из них, к сожалению, выведена из эксплуатации. Сейчас готовится новая программа — предложения мы подготовили. Без обид со стороны районов — нам надо качественными камерами максимально покрывать крупные города: Казань, Челны, Нижнекамск, оснащать видеонаблюдением дворы и подъезды и применять программы распознавания лиц.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Министр сослался на опыт Москвы, где эти программы давно и эффективно используются для выявления лиц, находящихся в федеральном розыске, и заявил о готовности этот опыт перенимать.

Дело «Финико» никого не учит

Депутат Фаниль Багаутдинов напомнил Артему Хохорину о скандальном уголовном деле:

— Много людей пострадало при обвале «Финико» и других пирамид — как идет расследование?

— Год назад за этой трибуной я сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении «Финико», но это никого не остановило, — посетовал министр. — Люди так и продолжали нести туда свои деньги. Пострадало огромное количество людей не только в Татарстане и России, но и в США и Китае.

Артем Хохорин напомнил, что федеральный центр решил принять это очень объемное дело к своему производству, однако татарстанские следователи продолжают работать в составе группы. И сообщил, что всего по девяти финансовым пирамидам в прошлом году было возбуждено семь уголовных дел.

Чтобы полиция не разбегалась

После выступления Артема Хохорина тему полиции продолжил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров, огласивший обращение татарстанских депутатов к председателю российского правительства Михаилу Мишустину о необходимости увеличения материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. Он сообщил:

— В 2021 году из органов внутренних дел уволилось 1 659 сотрудников, из них более 56% — по собственной инициативе до достижения выслуги лет, дающей право на пенсию. В 2020 году всего 969 уволились, причем более 56% ушли по собственной инициативе, не достигнув выслуги лет, дающей право на пенсию. Недокомплект в органах внутренних дел республики сегодня составляет 12%. Уходят сотрудники ключевых подразделений: следствия, дознания. Патрульной службы, участковые… отток кадров — это дополнительная нагрузка на оставшихся. Основная причина ухода — мало денег.

Чубаров перечислил, что предлагают сделать депутаты: повысить полицейским денежное довольствие, предоставить возможность приобретения квартир — по аналогии с ипотекой для военнослужащих, увеличить не имеющим жилья сотрудникам компенсацию за аренду жилья до среднерыночной стоимости аренды квартиры в населенном пункте, где они проживают (сейчас компенсация для всех одинакова — 3600 рублей в месяц).

Также предлагается ввести надбавки к денежному довольствию для тех, кто достиг выслуги лет, дающей право на пенсию, — в процентном соотношении к размеру заслуженной ими пенсии, которую они, оставаясь на службе, получать не могут.

Сиротские дела

О своей работе сегодня отчиталась и уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Фарид Мухаметшин прокомментировал впоследствии, что отчет получился «уж очень оптимистичным».

Фадбир Сафин поинтересовался ситуацией с обеспечением сирот полагающимся им по закону жильем и спросил об участии уполномоченного в решении этой застарелой проблемы:

— Сколько у нас на учете детей, которые имеют право на специализированное жилье, и как эта очередь двигается?

— Очередь продвигается, но остается, — не стала озвучивать цифру Волынец. — Обеспечено жильем более 600 детей. В прошлом году Республика Татарстан выделила на эти цели 27 миллионов рублей — в 2,5 раза больше, чем в предыдущем. Мы понимаем социальные и криминальные риски. Количество сирот, которые нуждаются в предоставлении жилья, растет. Нам необходимо увеличить финансирование.

Между тем герой публикации «Реального времени» — сирота из Набережных Челнов Денис Харитонов сообщил накануне нашему изданию, что обещанная ему до конца марта местными чиновниками и Министерством науки и образования РТ новая квартира пока не предоставлена, а его уже известили, что, возможно, жилье дадут только в апреле.

Депутат Игорь Бикеев уточнил, сколько детей, оставшихся без попечения родителей, переданы в семьи, а сколько находится в домах малютки и интернатах. Оказалось, что из 9 700 детей в детских учреждениях остаются только 470:

— У нас приоритет семейного устройства, — заметила Волынец.

Фото: gossov.tatarstan.ru

— У нас большой процент возвратов из приемных семей, — парировал Бикеев. — Двойную травму наносим ребенку! Надо смотреть, кому мы детей доверяем.

Если банки крутят гайки

Уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей — помощник президента РТ Фарид Абдулганиев выступил с информацией о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в новых непростых условиях.

— В прошлом году удалось решить ряд системных вопросов, в частности проблему с кредитами, — отметил он. — Во второй половине года такие обращения свелись к нулю. Однако сегодняшняя ситуация такова, что обращения по поводу банков поступают заново. Это связано с увеличением ключевой ставки Центробанка… Банки себя обезопасили и вписали это в кредитные договоры, так что кредиты стали неподъемными.

Как эта проблема будет решаться, пока, похоже, осталось неясным и для самого Абдулганиева. Позднее к этой проблеме его вернул депутат Эдуард Шарафиев:

— Наши же банки нашим предпринимателям последние гайки закручивают! Может, какой-то системный подход нужен?

Абдулганиев же сообщил, что эти вопросы будут рассматривать в рамках оперативного штаба.

В помощь местному бизнесу

Бизнес-омбудсмен рассказал, как планируется решать теперь вопрос сбыта продукции местного бизнеса. Но лишь в общих чертах:

— Мы разработали концепцию и приняли соответствующую программу развития инфраструктуры интернет-торговли на 2022—2023 годы.

Правда, чуть-чуть завесу над планами приоткрыл:

— До пункта выдачи, пункта приема товаров в районах, бывает, расстояние до 55 километров. Нужно, чтобы вне зависимости от того, где находится производитель, он мог сдать продукцию где-то рядом… Мы в простой, доступной форме довели до глав районов, как нужно работать, чтобы развивалась интернет-торговля. 25 тысяч предпринимателей сейчас продают на маркетплейсах, 25 миллиардов рублей — объем продаж, и он растет в эти дни. И мы должны умело использовать меры поддержки российского правительства.

Фарид Абдулганиев также напомнил о проблеме, связанной с текущей экономической ситуацией и ростом цен:

— Встают вопросы пересмотра условий ранее заключенных госконтрактов. Предприниматель тут может стать заложником. Необходимо рассмотреть вопрос о возможности замен при поставках, например, на [более дешевые] аналоги… Важно поддержать предпринимателей!

Фото: tatarstan.ru

Черту под дебатами подвел Фарид Мухаметшин:

— В сегодняшних условиях малый и средний бизнес требует большого внимания… Но нам на некоторые вопросы надо поискать ответы у исполнительной власти. Что касается доступности кредитов, то эти вопросы требуют ежедневного внимательного анализа. Весьма разумны предложения Торгово-промышленной палаты республики — вам надо только ноги приделать к этим разумным и доступным предложениям.

Депутаты Госсовета поддержали адресованные республиканскому Кабмину инициативы Абдулганиева в области поддержки малого и среднего бизнеса. Он предложил оперативно осуществлять меры поддержки предпринимателей, обеспечить проведение мониторинга этих мер, продолжить работу по формированию финансово-экономической концепции развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в РТ в целях увеличения доли СМП, имеющих доступ к экспортной поддержке, а доли закупок у СМП — не менее чем до 30% от совокупного годового объема закупок.

Кабмину также предложено подготовить предложения по восстановлению логистических цепочек поставок и нормализации работы СМП, а главам муниципальных образований республики — «в целях развития кооперации продолжить работу по совершенствованию системы межмуниципального взаимодействия в сфере производства и продвижения товаров (услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства».

«У вас все в шоколаде»

Временно исполняющий обязанности ректора КФУ Дмитрий Таюрский описал депутатам достижения вуза и обратился к парламенту с предложением включить Технопарк КФУ в систему поддержки инновационных площадок, промышленных парков и предпринимательства, включить проекты студентов и преподавателей в действующую республиканскую программу поддержки предпринимательства, «переформатировав выпускные квалификационные работы», чтобы выпускники могли обеспечить себе заработок.

Таюрский сообщил об ожидаемом «небольшом оттоке иностранных студентов», потери от которого вуз рассчитывает компенсировать с помощью своего действующего филиала в Узбекистане и центра подготовки медицинских кадров в Египте, о котором уже подписан договор: «Надо уходить работать там!»

Фото: tatarstan.ru

— Доклад оптимистичный — ничего о трудностях и проблемах не сказано. У вас все в шоколаде, — без удовольствия констатировал Фарид Мухаметшин.