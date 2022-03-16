В России запустят аналог Instagram — «Россграм»

В России в скором времени появится аналог заблокированной на территории РФ социальной сети Instagram — «Россграм», сообщили на странице нового проекта во «ВКонтакте».



Аналог зарубежной сети будет обладать привычным интерфейсом и функционалом. Приложение будет доступно на операционных системах Android и iOS. Сперва доступ откроют для топ-блогеров и партнеров — спонсоров и инвесторов, а в апреле приложение станет доступно для всех пользователей.

В приложение могут добавить функцию переноса контента из Instagram. Для этого, как указали разработчики, пользователям в настройках Instagram будет нужно запросить файл в JSON-формате.

Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, принадлежащую компании Meta, в реестр запрещенных сайтов 14 марта. Согласно информации сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, доступ к сайту Instagram.com ограничили по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

В Роскомнадзоре объяснили блокировку социальной сети Instagram необходимостью обеспечить психологическое здоровье населения России. В ведомстве выразили надежду, что российские пользователи оперативно перейдут из этой соцсети в «Одноклассники» и «ВКонтакте».

О решении заблокировать соцсеть на территории России сообщили на прошлой неделе. Процедура введения ограничений на доступ к Instagram завершилась в полночь 14 марта.

Маргарита Головатенко