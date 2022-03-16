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В России запустят аналог Instagram — «Россграм»

11:02, 16.03.2022 22
В России запустят аналог Instagram — «Россграм»
Фото: vk.com/rossgram

В России в скором времени появится аналог заблокированной на территории РФ социальной сети Instagram — «Россграм», сообщили на странице нового проекта во «ВКонтакте».

Аналог зарубежной сети будет обладать привычным интерфейсом и функционалом. Приложение будет доступно на операционных системах Android и iOS. Сперва доступ откроют для топ-блогеров и партнеров — спонсоров и инвесторов, а в апреле приложение станет доступно для всех пользователей.

В приложение могут добавить функцию переноса контента из Instagram. Для этого, как указали разработчики, пользователям в настройках Instagram будет нужно запросить файл в JSON-формате.

Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, принадлежащую компании Meta, в реестр запрещенных сайтов 14 марта. Согласно информации сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, доступ к сайту Instagram.com ограничили по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

В Роскомнадзоре объяснили блокировку социальной сети Instagram необходимостью обеспечить психологическое здоровье населения России. В ведомстве выразили надежду, что российские пользователи оперативно перейдут из этой соцсети в «Одноклассники» и «ВКонтакте».

О решении заблокировать соцсеть на территории России сообщили на прошлой неделе. Процедура введения ограничений на доступ к Instagram завершилась в полночь 14 марта.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITМедиаОбщество

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комментарии 22

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Лучше назвать Росстаграмм или Россполлитрограмм ну и для самых стойких подписчиков Росслитрограмм.
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  • Анонимно 16 мар
    Предлагаю назвать "СТОГРАММ"! пока не прижилось россграмм!
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  • Анонимно 16 мар
    Название уже напрягает
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    Анонимно 16 мар
    позорное название(
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  • Анонимно 16 мар
    Россграмм - ну нафига! Придумайте название получше!
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  • Анонимно 16 мар
    Красавчики иииииииииуууууууууу))))))))))
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  • Анонимно 16 мар
    Стограмм!!! Прям отражает суть. Уже название пошло в народ
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  • Анонимно 16 мар
    Аудитория у новой соцсети "Стограмм" будет подстать названию.
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  • Анонимно 16 мар
    Пусть делают, пусть пробуют. Если получится, будет клаасно
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  • Анонимно 16 мар
    Tristogram , и логотип граненного стакана !
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  • Анонимно 16 мар
    Хоть куда получится фотки выкладывать, прикольная идея)
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  • Анонимно 16 мар
    почему бы неубрать суффикс грамм?а просто назвать ВОДКА?
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  • Анонимно 16 мар
    А у нас, что маркетологи работать совсем не хотят? Зачем везде подставлять частицу «РУ» «РОС» и т.д. «RUtube» «ROSgram» Если вы хотите захватить максимальную аудиторию! Название должно быть коротким и звучным. Все!
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  • Анонимно 16 мар
    содайте просто портал для фото и видео какой росграм фокус группу проведиет по названию ОБЬЯВИТЕ КОНКУРС на фриланс точка ру КТО ПРИДУМАЕТ НАЗВАНИЕ ЛУШЧЕ ужас
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  • Анонимно 16 мар
    СТОГРАММ! Класссссс! Действительно классное название!
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  • Анонимно 16 мар
    Назовите инстОграмм, и не придерешься.
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  • Анонимно 16 мар
    да вы гоните зачем это россицизм. сделайте уж фотограмм тогда
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  • Анонимно 16 мар
    Позорище конечно, а не название, Дуров наверное не согласился делать приложение с доступом к данным пользователей, а тут по названию все понятно сразу
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  • Анонимно 16 мар
    Ужас,пожалуйста просто верните людям инстаграм и все.Зачем так позориться?!
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    Анонимно 16 мар
    испанский стыд)
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  • Анонимно 16 мар
    вообще не надо открывать, живите в реальной жизни, встречайтесь, общайтесь с глазу на глаз !
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  • Анонимно 16 мар
    плохое название и логотип.
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