Минниханов: КАМАЗу грозит снижение объемов производства на 40%

КАМАЗу грозит снижение объемов производства на 40%. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.



По его словам, около 15 тысяч сотрудников предприятия будут вынуждены перейти в режим простоя. Президент РТ попросил оказать федеральную поддержку в части решения данной задачи.

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Минниханов отметил, что в нынешних условиях в республике сильнее всего пострадали машиностроительные предприятия.

В конце февраля Евросоюз включил КАМАЗ в черный список. Как позднее рассказал гендиректор предприятия Сергей Когогин, в последние годы руководство компании работало над тем, чтобы устранить или максимально отдалить угрозу введения ограничений.



Диана Жиленкова