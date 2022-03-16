Решетников: информации о массовых сокращениях рабочих мест в России сегодня нет

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у властей на сегодняшний день нет информации о массовых сокращениях рабочих мест в России. Об этом сообщает ТАСС.



По его словам, также отсутствуют жалобы на нарушение трудовых прав со стороны работников. Решетников добавил, что многие из компаний с иностранным участием сообщают о готовности вернуться на российский рынок после того, как спадет давление.

9 марта в Минэкономразвития РФ сообщили, что российские власти намерены сохранить рабочие места в иностранных компаниях, которые приостановили или прекратили работу на территории страны. Также ведомство выступило с инициативой ввести внешнее управление в компаниях, покинувших российский рынок.

Дарья Акимова