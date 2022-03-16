Эксперт КФУ рассказал, когда казанцам ждать теплой погоды
Погода в ближайшую декаду прогнозируется близкой к климатической норме. Первая половина недели может казаться аномально холодной, в климатическую норму погода вернется к выходным, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
В первой половине марта средняя температура составила -8,2 градуса при норме в -5 градусов. Погода носила антициклональный характер, что не способствовало выпадению осадков. К 15 марта выпало лишь 0,6 мм осадков, тогда как многолетняя мартовская норма составляет 38 мм.
Аухадеев поделился, что до четверга сохранится малооблачная погода — днем это позволяет хорошо прогревать землю региона, но ночью способствует понижению температуры (выхолаживанию). Поэтому днем воздух будет прогреваться и принимать значения -2..-6 градусов, а ночью температуры будут опускаться до -10..-14 градусов. К концу недели с приближением атмосферных фронтов вероятность осадков уже будет высокой, прогнозируется снег.
В субботу днем погода обещает быть облачной, без осадков, 0 градусов, ночью — до -8 градусов. В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до значения +3 градуса, ночью прогнозируется -3 градуса.
В февральские оттепели количество снега уменьшилось, но в целом ситуация со снежным покровом поменялась не сильно — высота снега на метеорологических площадках сейчас составляет 56 см, что выше климатической нормы на 11 см (норма для середины марта составляет 45 см).
Как рассказывал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, всю территорию России на этой неделе захватит мощный антициклон, что обусловит необычную погоду. Температурные показатели по стране выровняются: на юге России и в умеренных широтах можно ожидать необычно холодной погоды, а на севере — теплой.
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