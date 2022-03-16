Эксперт КФУ рассказал, когда казанцам ждать теплой погоды

Погода в ближайшую декаду прогнозируется близкой к климатической норме. Первая половина недели может казаться аномально холодной, в климатическую норму погода вернется к выходным, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.



В первой половине марта средняя температура составила -8,2 градуса при норме в -5 градусов. Погода носила антициклональный характер, что не способствовало выпадению осадков. К 15 марта выпало лишь 0,6 мм осадков, тогда как многолетняя мартовская норма составляет 38 мм.

Аухадеев поделился, что до четверга сохранится малооблачная погода — днем это позволяет хорошо прогревать землю региона, но ночью способствует понижению температуры (выхолаживанию). Поэтому днем воздух будет прогреваться и принимать значения -2..-6 градусов, а ночью температуры будут опускаться до -10..-14 градусов. К концу недели с приближением атмосферных фронтов вероятность осадков уже будет высокой, прогнозируется снег.

В субботу днем погода обещает быть облачной, без осадков, 0 градусов, ночью — до -8 градусов. В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до значения +3 градуса, ночью прогнозируется -3 градуса.

В февральские оттепели количество снега уменьшилось, но в целом ситуация со снежным покровом поменялась не сильно — высота снега на метеорологических площадках сейчас составляет 56 см, что выше климатической нормы на 11 см (норма для середины марта составляет 45 см).

Фото: realnoevremya.ru

Как рассказывал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, всю территорию России на этой неделе захватит мощный антициклон, что обусловит необычную погоду. Температурные показатели по стране выровняются: на юге России и в умеренных широтах можно ожидать необычно холодной погоды, а на севере — теплой.

Маргарита Головатенко