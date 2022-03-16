Силуанов: Россия подготовила вариант расчетов по обязательствам России в рублях

Фото: Анна Сейтумерова

Россия подготовила запасной вариант, по которому оплату по международным обязательствам РФ можно будет провести в рублях, сообщает RT со ссылкой на министра финансов страны Антона Силуанова.



Проработка меры связана с попаданием под санкции долларовых счетов Минфина и Банка России. По новому варианту, озвученному Силуановым, рубли будут зачисляться на депозитарий, после чего будет предложено рассчитаться по обязательствам в рублях.

— Российские инвесторы это сделают, иностранные инвесторы могут это сделать, если примут решение о получении денежных средств в рублевом эквиваленте, — сказал министр финансов.

В понедельник Силуанов сообщил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев.

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития иностранных компаний, исполняющих обязательства перед персоналом и потребителями. По его словам, речь идет о компаниях, которые заморозили инвестиции в России, но продолжают производство. Он дополнил, что только считаные единицы заявили о приостановке деятельности в РФ.

Маргарита Головатенко