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Силуанов: Россия подготовила вариант расчетов по обязательствам России в рублях

13:28, 16.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Силуанов: Россия подготовила вариант расчетов по обязательствам России в рублях
Фото: Анна Сейтумерова

Россия подготовила запасной вариант, по которому оплату по международным обязательствам РФ можно будет провести в рублях, сообщает RT со ссылкой на министра финансов страны Антона Силуанова.

Проработка меры связана с попаданием под санкции долларовых счетов Минфина и Банка России. По новому варианту, озвученному Силуановым, рубли будут зачисляться на депозитарий, после чего будет предложено рассчитаться по обязательствам в рублях.

— Российские инвесторы это сделают, иностранные инвесторы могут это сделать, если примут решение о получении денежных средств в рублевом эквиваленте, — сказал министр финансов.

В понедельник Силуанов сообщил, что предприятия иностранных компаний, которые ушли из России, могут быть подвергнуты механизму банкротства в период от 3 до 6 месяцев.

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия продолжит создавать условия для развития иностранных компаний, исполняющих обязательства перед персоналом и потребителями. По его словам, речь идет о компаниях, которые заморозили инвестиции в России, но продолжают производство. Он дополнил, что только считаные единицы заявили о приостановке деятельности в РФ.

Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    это дефолт называется рубли никому не нужны
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