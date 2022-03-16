Росгвардия сообщила о взятии под охрану Каховской ГЭС на Украине

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Украинская сторона без боя сдала Каховскую ГЭС. Подразделения Росгвардии взяли объект под охрану, сообщило ведомство на своем сайте.

Сейчас работники станции постепенно возвращаются на свои места. Украинская сторона сдала ее без боя, «местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам».

Батальонно-тактическая группа Росгвардии совместно с военнослужащими ВС РФ успешно отразили нападение неонацистов. Потерь среди личного состава нет.

Каховская ГЭС — единственная переправа от Запорожья до Новой Каховки через Днепр. Через нее организовали зеленый коридор, по которому беженцы смогут вернуться домой, передает «РИА Новости» сообщение службы.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Утром Минобороны РФ сообщило, что оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки поразила 128 военных объектов Украины, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1 353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 096 единиц специальной военной автомобильной техники.

Все детали военной операции РФ на Украине — в сюжете «Реального времени».



Татьяна Леухина