Татарстанские депутаты попросили Михаила Мишустина поднять довольствие полицейским, чтобы те не увольнялись

Татарстанские депутаты направили председателю российского правительства Михаилу Мишустину обращение о необходимости увеличения материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. Текст обращения зачитал зампредседателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Александр Чубаров. Он сообщил:

— В 2021 году из органов внутренних дел уволилось 1 659 сотрудников, из них более 56 процентов — по собственной инициативе до достижения выслуги лет, дающей право на пенсию. В 2020 году всего 969 уволились.

Фото: realnoevremya.ru

Чубаров перечислил, что предлагают сделать депутаты: повысить денежное довольствие, предоставить возможность приобретения квартир по аналогии с ипотекой для военнослужащих, увеличить не имеющим жилья сотрудникам компенсацию за аренду жилья до среднерыночной стоимости аренды квартиры в населенном пункте, где они проживают. А также ввести надбавки к денежному довольствию для тех, кто достиг выслуги лет, дающей право на пенсию, — в процентном соотношении к размеру заслуженной ими пенсии.

На январской коллегии министр внутренних дел РТ Артем Хохорин сообщил о недокомплекте личного состава в 12%. Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что для решения кадрового вопроса необходимо принять ряд конкретных действий, в том числе повысить зарплаты сотрудникам МВД.

Инна Серова