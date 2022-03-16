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Силуанов — о выплате госдолга: «платежку отдали, теперь мяч на стороне властей США»

14:00, 16.03.2022 4
Силуанов — о выплате госдолга: «платежку отдали, теперь мяч на стороне властей США»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу. Возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 миллиона. Это будет первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.

— Деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Силуанов сообщил, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов. Это примерно половина имевшихся золотовалютных резервов ЦБ России. В связи с этим из-за этой заморозки у России возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе и долговых.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбществоВласть

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    ну 18 августа 1998 года наступило вновь.
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  • Анонимно 16 мар
    300млрд.долларов пропало и никто у нас не виноват, виноваты только америкосы.Два года гнали в Англию золото и результат тот же.
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  • Анонимно 16 мар
    Ну как это вы ?
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  • Анонимно 16 мар
    по этому пенсионерфобу тюрьма плачет.
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