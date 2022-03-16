Силуанов — о выплате госдолга: «платежку отдали, теперь мяч на стороне властей США»

Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу. Возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

16 марта Россия должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 миллиона. Это будет первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купона.

— Деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне в первую очередь американских властей, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее Силуанов сообщил, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов. Это примерно половина имевшихся золотовалютных резервов ЦБ России. В связи с этим из-за этой заморозки у России возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе и долговых.



Татьяна Леухина