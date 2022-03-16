Нарышкин: сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки РФ заявил, что в настоящее время решается судьба России и ее будущее место в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, главным фактором развития России и стержнем ее истории остается суверенитет. Он назвал его гарантией благополучия и достоинства российских граждан. И добавил, что страна в подобных вопросах никогда не отступала и не отступит, иначе перестанет быть Россией.
В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие. Глава государства призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Россией.
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Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !