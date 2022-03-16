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Нарышкин: сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире

11:46, 16.03.2022 1
Нарышкин: сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире
Фото: kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки РФ заявил, что в настоящее время решается судьба России и ее будущее место в мире. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, главным фактором развития России и стержнем ее истории остается суверенитет. Он назвал его гарантией благополучия и достоинства российских граждан. И добавил, что страна в подобных вопросах никогда не отступала и не отступит, иначе перестанет быть Россией.

Фото: pixabay.com

В начале марта президент России Владимир Путин заявил, что как бы ни было тяжело, Россия продолжит свое развитие. Глава государства призвал соседние страны не нагнетать и не ухудшать отношения с Россией.

Дарья Акимова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Представители трех стран Восточной Европы посетили Киев и встретились с марионеткой Зеленским. Вот и дождались, клика марионеточно-фашистской хунты и шавки НАТО отходят от первоначального шока, начинают поднимать головы из-за вялотекущей военной спецоперации. , Если марионеточно-фашистская власть на Украине останется после "блистательных" переговоров, то расхлебывать кровавое месиво впереди, придется российскому и украинскому народам из поколения в поколение ( это голубая мечта Запада и США) .Только новая власть, без фашистов, на Украине и денацификацию с демилитаризацией проведет, и БРАТСТВО с Россией возродит. Другого не дано.
    Дело РОССИИ правое, бандеровские нацики будут УНИЧТОЖЕНЫ, мир придет на многострадальную землю родной, братской Украины !
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