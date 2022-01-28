Итоги дня: Социальный суперфонд России, соглашение СИБУРа и Минэнерго, арест замглавы татарстанского ФСС
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 28 января.
- С 1 января 2023 года вместо Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования начнет работу единый государственный внебюджетный Социальный фонд. С предложением об объединении ПФР и ФСС официально выступил Минтруд РФ. Ведомство хочет ввести единый тариф по страховым взносам, то есть перечисление взносов для пенсионного и социального страхования одним платежом. По его расчетам, реорганизация двух фондов позволит увеличить к 2025-му максимальное пособие по уходу за ребенком до 57,4 тысячи рублей, по беременности за 140 дней — до 660,9 тысячи, по временной нетрудоспособности — до 143,5 тысячи.
- Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном прокомментировал ответ НАТО и США на предложенные РФ гарантии безопасности. По его словам, они не учли принципиальные озабоченности России: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что возможностей для компромисса по гарантиям безопасности нет. Он заявил, что позиция США базируется на фальшивых доводах и прямом перевирании фактов, в то время как у России она «основана на том, под чем все подписались». Вместе с этим он заверил, что наша страна не хочет войны, но и не позволит другим странам нарушать ее права и игнорировать интересы.
- В Татарстане задержали заместителя управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по РТ Геннадия Титова. По версии экономической полиции и следствия, возглавляя комиссию по закупкам, он выступил против заключения двух бюджетных контрактов на 31 и 188,6 млн рублей с фирмой-победителем электронных торгов «РСС-Мед», учредитель которой ранее заявил о преступлении главы регионального ФСС Павла Лоханова. К заключению контракта рекомендовали второго участника аукциона — фирму «Феникс». Отказ ФСС поставщик оспорил в ФАС и заявил о ситуации в правоохранительные органы. Как и ходатайствовал Следком, Титова отправили под домашний арест. Мера пресечения будет действовать до 25 марта.
- Под Ульяновском, в акватории Волги, совершил жесткую посадку на лед вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны России. В ведомстве предположили, что причиной случившегося могла стать техническая неисправность. Один военнослужащий погиб. Остальные отделались травмами. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
- В Тобольске в ходе обсуждения с местной администрацией программы развития города руководство СИБУРа обнародовало факт подписания с Минэнерго России соглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей на площадках татарстанских «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима», а также тобольского «ЗапСибНефтехима». Холдинг изучает около 20 проектов, из которых на наиболее перспективные в ближайшие несколько лет направят 400 млрд рублей инвестиций. Государство планирует контролировать исполнение обязательств — обратным акцизом на перерабатываемое сырье, этан и СУГ. Подробности — в материале «Реального времени».
- Экс-министр экологии РТ и бывший глава Буинского района Татарстана Аглям Садретдинов выступил в суде с последним словом. «Я надеюсь, что российский суд свободен от влияния следствия и самостоятелен в принятии решения. Мне 71 год, и болезнями уже украдено много лет. Я не хочу быть осужденным по клевете и лжи Назмиева», — заявил он. Приговор по его делу о подстрекательстве к убийству и четырех взятках на 700 тысяч рублей будет оглашен 31 января. Садретдинов свою вину не признает.
- Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Инициатива провести эту процедуру принадлежала ему.
В результате индексации средний размер пенсии у россиян в этом году должен составить 18 984 рубля.
- Кроме того, Путин подписал еще один важный закон — о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Закон предусматривает это наказание в том числе за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей.
- В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом — с начала 2022 года выявили уже 4 328 случаев заражения. Чаще стали болеть дети, однако школьников на дистант отправлять не собираются, хотя уже семь школ закрыты, а 1 419 классов находятся на разобщении. Увеличилось и количество выявленных случаев «омикрона» — с 11 до 37. Однако несмотря на ухудшение эпидобстановки и рост нагрузки на больницы, вводить новые ограничения в республике пока не планируется. Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Управление ФАС по Татарстану признало незаконной рекламу кредита «Совкомбанка» под 0% с Сергеем Безруковым. По данным ведомства, она умалчивала о том, что для получения заявленных в ней бонусов необходимо подключить дополнительные платные услуги, соблюдать срок действия транша и осуществлять покупки у партнера банка, а за покупки из лимита вне сети партнеров предусматривалась комиссия в 290 рублей + 1,9% от суммы всех покупок за отчетный период.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и парламенту. Он заявил, что готов уйти на покой, если такое решение примет население страны. Референдум по поправкам к Конституции РБ, которыми, в частности, вносятся изменения в статьи о сроках полномочий главы государства, планируется провести через месяц, 27 февраля. Лукашенко анонсировал принятие в Белоруссии закона о гражданском обществе — по задумке, он поможет заполнить «пустоты», где ранее, по его словам, «гнездились иностранные агенты».
- По данным Генпрокуратуры, за 2021 год в Татарстане зарегистрировали 51 933 преступления — это 9-е место среди всех регионов России, из которых 20 тысяч — небольшой тяжести, 16 тысяч — средней, 12,7 тысячи — тяжкие, а 2,8 тысячи — особой тяжести. Обогнав Москву, республика заняла первое место по количеству случаев дачи взяток — 266. Однако по количеству зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ, то есть «получение взятки», она «исправилась» — с 3-го места по итогам 2020-го республика опустилась на пятое. Подробнее — о зарегистрированных в Татарстане за 2021 год преступлениях — в материале «Реального времени».
- Центробанк разъяснил свою позицию по криптовалюте — там убеждены, что это денежный суррогат, который даже в случае регулирования будет сопровождаться рисками. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова считает, что криптовалюты похожи на финансовую пирамиду, где прибыльность одного инвестора, пришедшего раньше, зависит от интереса и активности вновь приходящих участников. Кроме того, Центробанк видит большие риски для экономики и граждан от институционализации майнинга в России.
- Тем временем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту регулирования криптовалют, которая не предусматривает запрета на них. В документе идет речь об идентификации клиентов, ответственности за нарушения и возможном «приземлении» криптоплощадок в России. Срок его реализации — до декабря 2022 года.
- Теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open, где ему предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем. Сегодня в полуфинале россиянин обыграл спортсмена из Греции Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6, 4:6, 6:4, 6:1.
- Казанский федеральный университет попал в рейтинг проблемных вузов России по версии портала «Табитуриент». Список составлен на основе полученных негативных отзывов студентов в период 2015—2020 гг. — их КФУ получил 2 014. На положительную оценку вуза приходится лишь 6,5% мнений. Качество образования там оценивается на 4,55 балла из 10, качество работы административного аппарата — на 4,59. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Министерство иностранных дел России разработало проект обновленной редакции Концепции внешней политики. При подготовке документа ведомство учло «последние изменения, происходящие в мире», и отразило все существенные изменения, которые произошли в международных отношениях за последние пять лет. Однако Путин поручил доработать проект.
- В 2021 году в Татарстане количество заключенных браков выросло на 27,4% по сравнению с 2020-м. Всего за прошлый год в республике поженилась 24 651 пара. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Сообщество активных фанатов казанского «Рубина» присоединилось к бойкоту Fan ID — отказались от оформления паспортов болельщика и посещения спортивных мероприятий, на которых они будут действовать. Они считают «недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть забанен на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу».
- В Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева. До назначения она руководила центром подростково-молодежных клубов «Подросток». На посту начальника Управления по делам молодежи Видинеева сменила Айзата Махмутова.
- МВД Киргизии после вчерашнего конфликта на границе с Таджикистаном возбудило уголовное дело по статье 402 УК КР — преступления против мира. В результате столкновений поврежденными оказались дома местных жителей, а военнослужащие войсковой части №707 и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения.
- Континентальная хоккейная лига не будет проводить матчи регулярного чемпионата во время олимпийской паузы. Такое решение принято с учетом мнения хоккейных клубов — против проведения игр во время Олимпиады в Пекине высказались 16 из 24 клубов.
- В городе Реж Свердловской области при обезвреживании старого снаряда произошел взрыв. Пострадали шесть человек, одного из них доставили в реанимацию. Пострадавшие получили ожоги. Один человек погиб.
- В Ленинградской области нашли тело женщины, предположительно, утонувшей во время крещенских купаний, — она прыгнула в самодельную прорубь в реке Оредеж, но так и не вынырнула. Высказывалась версия, что ее унесло течением. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым