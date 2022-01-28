В Татарстане количество закрытых из-за эпидобстановки школ выросло до семи

Фото: Сергей Афанасьев

В Татарстане выросло количество полностью закрытых на разобщение школ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки — на сегодняшний день закрыты три школы в Мензелинском, две школы в Лаишевском и по одной в Черемшанском и Заинском районах республики.



Вчера сообщалось о двух закрытых школах в Лаишевском районе и по одной в Мензелинском и Заинском районах. На разобщение вывели классы в 214 школах.

Ежедневный утренний медицинский фильтр в Татарстане, по данным на 27 января, проходят 466 207 учащихся и 31 801 учитель. Количество обучающихся, не прошедших контроль утреннего фильтра, — 751, а c 1 сентября — 37 671.

Всего в Татарстане отправили на разобщение 1 419 школьных классов с большим числом заболевших. В эту субботу по всему Татарстану запланирован день мероприятий на свежем воздухе, а в это время в школах проведут генеральную уборку, проветривание и обеззараживание.

Маргарита Головатенко