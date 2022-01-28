Лукашенко сообщил, что уйдет в отставку, если так решит белорусский народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего обращения к Национальному собранию назвал условие, при котором покинет свой пост. Об этом сообщают «РИА Новости».

По его словам, он уйдет на покой, если белорусский народ примет соответствующее решение. Также он подчеркнул, что уже сделал свое дело.

21 января Лукашенко заявил, что не признает никаких иных способов передачи власти, кроме как путем выборов. По его словам, он не будет удерживать власть силой, если по результатам выборов поймет, что белорусский народ хочет видеть другого лидера страны.



Максим Кокунин