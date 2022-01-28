Лавров заявил, что Россия не хочет войны

Глава МИД Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям заявил, что Россия не хочет войны, но и не позволит другим странам нарушать ее права и игнорировать интересы. Об этом сообщает РБК.

«Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим. Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их мы тоже не позволим», — сказал глава МИД.

По его словам, переговоры с НАТО и США по гарантиям безопасности еще не завершены. Среди важных тем — мораторий на размещение в Европе ракет средней и малой дальности, который предлагала Россия. Изначально Запад его проигнорировал, но теперь это включено в предложения. То же самое с отводом учений подальше от границы с обеих сторон. Но если договориться со странами Запада не получится, то Москва примет ответные меры.



Вчера Сергей Лавров сообщил, что в ответах США на предложенный Россией проект гарантий безопасности нет позитивной реакции по вопросу о недопустимости расширения НАТО на восток. Также он пообещал, что в скором времени широкая общественность сможет ознакомиться с ответом США на предложения России по гарантиям безопасности.



Максим Кокунин