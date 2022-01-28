Теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл полуфинал Australian Open и вышел в финал чемпионата. Там ему предстоит сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем.
Сегодня Медведев обыграл теннисиста из Греции Стефаноса Циципаса в четырех сетах — 7:6, 4:6, 6:4, 6:1. Финал Australian Open состоится 30 января.
Напомним, в 1/4 финала Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Игра длилась 4 часа 42 минуты.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым