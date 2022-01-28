В 2021 году в Татарстане поженилась 24 651 пара — это мало или много?

За 2021 год в Татарстане 24 651 пара заключила брачный союз. Это оказалось на 27,4% больше, чем в прошлом году.

По количеству зарегистрированных браков Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Лидирует он здесь уже не первый год. В 2020 году республика также была на первом месте в ПФО. Кроме того, за январь — июнь 2021 года в РТ также поженилось больше всего людей, чем в других регионах ПФО. В брак, в основном, вступают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Но в Казани, к примеру, 14 декабря 2021 года свой брак зарегистрировали жених 79 лет и невеста 76 лет.

По мнению президента Татарстана Рустама Минниханова, такое количество свадеб означает. что жители республики смотрят в будущее с оптимизмом. В январе 2021 года начальник управления ЗАГСа Татарстана Гульшат Нигматуллина сообщила, что число разводов в Татарстане меньше, чем в других регионах ПФО. Однако оно все равно остается очень высоким, поэтому Нигматуллина призвала женщин сохранять семьи.

Фото: Максим Платонов

24 651 пара — это:

49 302 человека всего поставили штампы в своих паспортах. Это примерно 0,8% от населения Татарстана, которое, согласно результатам Всероссийской переписи населения-2021, превысило 4 миллиона человек.

всего поставили штампы в своих паспортах. Это примерно 0,8% от населения Татарстана, которое, согласно результатам Всероссийской переписи населения-2021, превысило 4 миллиона человек. На 5303 пары больше , чем в 2020 году — тогда в республике поженились 19 348 пар.

, чем в 2020 году — тогда в республике поженились 19 348 пар. Чуть меньше половины из этого поженились в Казани в 2021 году — это 11 461 пара.

из этого поженились в Казани в 2021 году — это 11 461 пара. Но на 214 пар меньше , чем в 2018 году — тогда, согласно статистике ЗАГСа РТ, поженились 24 865 пар.

, чем в 2018 году — тогда, согласно статистике ЗАГСа РТ, поженились 24 865 пар. Исходя из того, что за январь — июнь 2021 года в Татарстане было зарегистрировано 9 370 браков, получается, что во второй половине года женились чаще — 15 281 пара .

. На 3 402 пары больше , чем в соседнем Башкортостане — в местных ЗАГСах зарегистрировано 21 249 заключений о браке.

, чем в соседнем Башкортостане — в местных ЗАГСах зарегистрировано 21 249 заключений о браке. В 3,6 раза больше , чем в Томской области — в 2021 году там заключили 6 787 браков.

, чем в Томской области — в 2021 году там заключили 6 787 браков. На 5 864 пары больше , чем в Нижегородской области — за прошлый год там заключили 18 787.

, чем в Нижегородской области — за прошлый год там заключили 18 787. На 10 тысяч браков меньше , чем заключили в Москве, причем только за полгода — с января по июнь 2021 года около 34 тысяч столичных пар заключили брак.



Дарья Акимова