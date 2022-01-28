МИД России подготовил проект обновленной редакции Концепции внешней политики

Министерство иностранных дел России разработало проект обновленной редакции Концепции внешней политики РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

По его словам, при подготовке новой версии Концепции внешней политики России МИД учел «последние изменения, происходящие в мире». В документе ведомство отразило все существенные изменения, которые произошли в международных отношениях за последние пять лет, пишет ТАСС.

— Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования, — обратил внимание Путин. Сегодня он обсудил проект Концепции внешней политики РФ с постоянными членами Совета безопасности.

Фото: kremlin.ru

Одним из наиболее важных вопросом внешней политики России в последние годы стала проблема взаимодействия с США, НАТО и Украиной. Сейчас обсуждаются предложенные РФ гарантии безопасности и ответ американских властей на них.

Среди важных тем — мораторий на размещение в Европе ракет средней и малой дальности, который предлагала Россия. Изначально Запад его проигнорировал, но теперь это включено в предложения. То же самое с отводом учений подальше от границы с обеих сторон. Но если договориться со странами Запада не получится, то Москва примет ответные меры, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Татьяна Демина