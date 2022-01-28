ЦБ видит риски от институционализации майнинга в России

Банк России видит большие риски для экономики и граждан от институционализации майнинга в России, сообщили в пресс-службе регулятора.



В ЦБ считают, что майнинг формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, а это в свою очередь усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют, а еще стимулирует обход регулирования.

«Поэтому мы считаем целесообразным запретить майнинг в России. Наконец, также следует подчеркнуть, что не стоит отождествлять блокчейн и майнинг: майнинг нужен не для всех криптовалют», — приводит ТАСС заявление.

В Банке России указали, что из-за майнинга могут возникнуть перегрузки энергосетей, из-за чего возрастает риск аварий и, как следствие, угрозы энергообеспечения жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. К тому же, рост непроизводительного энергопотребления майнинга может воспрепятствовать прогрессу развития других отраслей экономики. ЦБ привел в пример недавние перебои с энергией в Казахстане: именно туда Китай перебросил часть майнинговых мощностей после введения там запрета.

Регулятор указал, что конкурентоспособность майнинга в России связана не с использованием высоких технологий, а с дешевым электричеством. Кроме того, майнинг чреват существенными негативными эффектами для экологии. Так, согласно данным по выбросам от майнинга Bitcoin и Ethereum за 2021 год, они превысили 78 млн метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам от 15,5 млн автомобилей.

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На прошлой неделе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. В ЦБ посчитали, что их использование для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля. Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков заявил, что нужно не запрещать использование криптовалют, а регулировать эту сферу. Затем президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по вопросу. А накануне глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани подконтрольную государству тестовую зону по использованию криптовалюты.

Росфинмониторинг и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддержали позицию Минфина РФ в отношении криптовалют.

Маргарита Головатенко