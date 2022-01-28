Вице-премьер Чернышенко утвердил дорожную карту регулирования криптовалютам

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту регулирования криптовалют, которая предполагает их регулирование, а не запрет, сказано в сообщении комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.



«В такой сложной и многогранной теме, как криптовалюты, вряд ли стоит рассчитывать на эффективность запретительных методов. Это приведет только к развитию теневого рынка», — считает председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Хинштейн отметил, что более взвешенным шагом будет поиск способов регулирования криптовалютного рынка с учетом его инновационного потенциала.

В разработке дорожной карты участвовали сотрудники Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Срок реализации документа — до декабря 2022 года.

Банк России вчера ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют. Регулятор не согласен с позицией ведомства по ряду пунктов, в отличие от поддержавших позицию Минфина Росфинмониторинга и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Банк России считает, что, допустив к совершению сделок с криптовалютами только квалифицированных инвесторов, риски не получится ограничить. В ЦБ считают введение запрета на использование инфраструктуры РФ для операций с криптовалютами оптимальным и видят большие риски для экономики и граждан от институционализации майнинга в России.

Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны на прошлой неделе. В ЦБ посчитали, что их использование для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.

Президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по вопросу. А накануне глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать в Казани подконтрольную государству тестовую зону по использованию криптовалюты.

Маргарита Головатенко