Новости спорта

13:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

КХЛ приостановит регулярный чемпионат на время олимпийской паузы

13:35, 28.01.2022
КХЛ приостановит регулярный чемпионат на время олимпийской паузы
Фото: khl.ru

Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи регулярного чемпиона во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона представят после 10 февраля.

Регулярный чемпионат приостановлен с учетом мнения хоккейных клубов. Против проведения матчей во время Олимпийских игр в Пекине проголосовали 16 и 24 клубов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Первые комплекты медалей разыграют 5 февраля.

СпортХоккей

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также