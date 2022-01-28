КХЛ приостановит регулярный чемпионат на время олимпийской паузы
Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи регулярного чемпиона во время олимпийской паузы. Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона представят после 10 февраля.
Регулярный чемпионат приостановлен с учетом мнения хоккейных клубов. Против проведения матчей во время Олимпийских игр в Пекине проголосовали 16 и 24 клубов, сообщает пресс-служба КХЛ.
Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Первые комплекты медалей разыграют 5 февраля.
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