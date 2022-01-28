Заму Лоханова предъявили отклоненные заявки «РСС-Мед» на 220 млн рублей

Снова «РСС-Мед»

Как сообщают источники «Реального времени», задержанному заместителю управляющего регионального отделения Фонда соцстраха Геннадию Титову вменяют необоснованный разрыв двух госконтрактов на общую сумму в 220 миллионов рублей. В действиях чиновника в Следкоме по РТ усматривают состав превышения полномочий и создание помех законной предпринимательской деятельности.



Накануне Титов был задержан, допрошен и минувшую ночь провел в изоляторе временного содержания УВД Казани.

В двух электронных аукционов из нового дела ФСС фигурирует компания «РСС-Мед», ранее «посадившая» Павла Лоханова — бывшего шефа Титова по обвинению во взятке. Фирма продолжила сотрудничество с Фондом соцстраха в конце прошлого — начале этого года и даже смогла победить в торгах на поставку впитывающих простыней на 31 миллион и подгузников для взрослых на 188,6 миллиона. Вторым участником аукциона, по данным «СПАРК-Интерфакс», было казанское ООО «Феникс», которое уже поставляло для ФСС продукцию на общую сумму в 160 миллионов.

По версии СК, Титов дал подчиненным незаконные и необоснованные указания, вследствие чего заявки компании-победителя по контрактам на 220 млн рублей были отклонены.

В Следкоме подтвердили факт задержания чиновника и подчеркнули: «Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по РТ».

В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения для подозреваемого.

Санкции статей, по которым привлекают Титова, предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет, то есть не являются тяжкими. Вероятнее всего следователи будут просить о домашнем аресте.

В ближайшее время Лоханов может начать знакомиться с материалами дела

Напомним, в сентябре минувшего года сотрудники ФСБ и Следкома зафиксировали передачу пакета с миллионами управляющему отделения ФСС по Татарстану Лоханову в его иномарке в Казани на улице Декабристов. Попытались задержать, но он резко тронулся. Догнали и заблокировали движение лишь на Тэцевской, но перед этим подозреваемый успел выбросить пакет из салона.

Первоначально Лоханов наотрез отрицал факт получения 2,4 млн рублей — части взятки в 4 млн рублей, по версии СК. Однако позже подтвердил свою причастность к пакету, но стал настаивать — это была не взятка, а попытка мошенничества. Сотрудники 4-го отдела Следкома по РТ настаивают на прежней квалификации. Лоханов уже уволился из ФСС, но остается в СИЗО. По данным «Реального времени», в ближайшее время может начаться процедура его ознакомления с материалами дела.

Силовики считают — вышеназванную сумму коррупционным взносом за неоценимую помощь Лоханова в выстраивании эффективной линии защиты поставщика «РСС-Мед» от иска заказчика — Фонда ввиду выявленных нарушений поставки по госконтракту на калоприемники. По итогам рассмотрения в арбитраже объем финансовых претензий к фирме сократился с 11 млн до 100 тысяч рублей.

Бывший зам Лоханова Титов, он же председатель комиссии по закупкам в отделении ФСС, в деле своего шефа выступал в качестве свидетеля и отчасти подтверждал версию учредителя «РСС-Мед» Максима Ледянкина.

Компания Ледянкина зарегистрирована в 2016 году, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В ее активе — больше 30-ти госконтрактов, всего на 380 млн рублей. Самый крупный заказчик — региональное отделение ФСС с общим объемом закупок у этого поставщика на 236, 3 млн рублей.