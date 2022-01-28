В МВД Киргизии возбудили уголовное дело после стрельбы на границе с Таджикистаном

МВД Киргизии после конфликта на границе с Таджикистаном возбудило уголовное дело по статье 402 УК КР (преступления против мира). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате столкновений были повреждены жилые помещения местных жителей. Также военнослужащие войсковой части 707 и одно гражданское лицо получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали в Баткенскую областную больницу.

Столкновения произошли накануне. На спорной территории между Таджикистаном и Киргизией произошли бои между пограничниками. Представители правительства с обеих сторон сообщили, что предпринимают все меры для прекращения конфликта.

Диана Жиленкова