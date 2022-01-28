Управление по делам молодежи Челнов возглавила Лейсан Видинеева

В Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева. До назначения она руководила центром подростково-молодежных клубов «Подросток».

Сегодня Видинееву представили коллективу исполкома автограда, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов. В числе наград нового начальника благодарственные письма мэра и исполкома города, Министерства по делам молодежи.

Карьеру Видинеева начинала с работы педагогом-организатором в Городском центре детского творчества №1. Затем некоторое время занимала должность заместителя директора по воспитательной работе школы №41.



На посту начальника Управления по делам молодежи Видинеева сменила Айзата Махмутова, который возглавил это подразделение в сентябре 2020-го. Пост он покинул в декабре 2021 года. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам.