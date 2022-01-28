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Управление по делам молодежи Челнов возглавила Лейсан Видинеева

14:49, 28.01.2022
Управление по делам молодежи Челнов возглавила Лейсан Видинеева
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах Управление по делам молодежи возглавила Лейсан Видинеева. До назначения она руководила центром подростково-молодежных клубов «Подросток».

Сегодня Видинееву представили коллективу исполкома автограда, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов. В числе наград нового начальника благодарственные письма мэра и исполкома города, Министерства по делам молодежи.

Карьеру Видинеева начинала с работы педагогом-организатором в Городском центре детского творчества №1. Затем некоторое время занимала должность заместителя директора по воспитательной работе школы №41.

На посту начальника Управления по делам молодежи Видинеева сменила Айзата Махмутова, который возглавил это подразделение в сентябре 2020-го. Пост он покинул в декабре 2021 года. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам.

ОбществоВласть Татарстан

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