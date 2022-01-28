Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов

Президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Закон предусматривает наказание в том числе за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, для педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет, назначается максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Ранее пожизненное заключение могли назначить лишь за изнасилование лиц младше 14 лет преступникам, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Фото: realnoevremya.ru

Совфед в среду, 26 января, одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов, совершивших повторное преступление против половой неприкосновенности ребенка и тех, кто совершили это преступление впервые, но по отношению к нескольким детям. Соответствующие поправки появятся в статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Государственная дума приняла закон в первом чтении в конце 2021 года, а во втором и третьем чтении 18 января 2022-го.

Законопроект поддерживала общественность, в том числе и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она отметила, что государство должно обеспечить безопасность семей и детей и для этого необходимо принять все возможные меры.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала изучить возможность химической кастрации педофилов и отмечала, что в некоторых странах уже есть такой метод. Матвиенко также выступает против восстановления смертной казни для педофилов.

Маргарита Головатенко