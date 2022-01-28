КФУ попал в рейтинг проблемных российских вузов — у него 82% негативных отзывов студентов

Фото: Максим Платонов

КФУ получил 2014 негативных оценок от обучающихся

Казанский федеральный университет попал в рейтинг проблемных вузов России по версии портала «Табитуриент». Список составлен на основе полученных негативных отзывов студентов в период 2015-2020 гг.

КФУ получил 2014 негативных оценок от обучающихся — 82% от общего количества. Положительных — чуть более 6,5%.

— Хотите узнать что такое разочароваться в людях и начать наплевательски относится ко всему? Или может быть хотите потратить бесполезно 4 года своей жизни? Тогда вам в КФУ. Поступила сюда, как и большинство доверившись рейтингу ВУЗа и его так называемому «престижу». На самом же деле в КФУ есть только этот самый «престиж», ничего другого вы здесь не найдете, — гласит один из самых популярных отзывов на сайте.

Качество образования там оценивает на 4,55 балла из 10, качество работы административного аппарата — на 4,59. Эти данные выявлены по результатам анонимного опроса среди студентов и сотрудников этого вуза.

Кто в лидерах и антилидерах рейтинга

Также в антирейтинг попали Дальневосточный федеральный университет, Российский государственный социальный университет и Уральский Федеральный Университет им. Б. Ельцина.



В свою очередь, по версии портала «Табитуриент» лучшими российскими вузами стали Санкт-Петербургский горный Университет, Московский государственный институт (университет) международных отношений, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет (Московский инженерно-физический институт) и др.

Ректор КФУ остается в СИЗО

Проблемы на этом не заканчивается — в прошлом месяце был арестован ректор вуза Ильшат Гафуров. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору».

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

В этом деле следствие считает Гафурова подстрекателем. Его арестовали до 21 февраля 2022 года. На заседании по мере пресечения бывший мэр Елабуги отрицал какую-либо причастность к расстрелу владельца елабужского рынка Айдара Исрафилова в августе 1999 года.

В января Гафуров решил обжаловать арест, однако Мосгорсуд оставил его в СИЗО. Временно исполнять обязанности ректора КФУ стал Дмитрий Таюрский.

О том, почему Гафурова установили причастным к преступлению, читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова