Путин прокомментировал предложения НАТО и США по гарантиям безопасности

В своих ответах США и НАТО не учли принципиальные озабоченности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Среди них: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, передает пресс-служба Кремля детали разговора.

Фото: wikimedia.org

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет менять свою позицию по гарантиям безопасности, если США будут отказываться менять позицию по вопросам европейской безопасности. Отдельно он подчеркнул, что РФ не хочет войны, однако не позволит другим государствам нарушать ее права и игнорировать интересы. На этой неделе посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона и НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшие дни свяжется с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО предлагает России установить прямую линию связи и возобновить работу представительств. При этом НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Также Столтенберг потребовал от России вывода войск из Украины, Грузии и Молдавии.



Татьяна Леухина