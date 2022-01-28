Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022-м на 8,6%. Ожидается, что в результате средний размер пенсии в этом году составит 18 984 рубля.

С предложением проиндексировать пенсии выше уровня инфляции Путин выступил 12 января. Тогда он поручил кабмину заняться этим вопросом.

Уже 20 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки об индексации пенсий россиян на 8,6%. На этой неделе документ одобрил Совет Федерации.

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Как объясняла спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, в независимости от даты принятия закона индексация пенсий пройдет с 1 января 2022 года. Она считает, что это справедливая мера, учитывая растущие цены на продовольствие.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что рост пенсий затронет порядка 30,8 млн россиян. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей. Выплату пенсий в повышенном размере и доплату за первые месяцы года должны обеспечить в ближайшее время.

