УФАС по Татарстану признало незаконной рекламу кредита с Сергеем Безруковым

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало незаконной рекламу кредита Совкомбанка под 0% с Сергеем Безруковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, для клиента устанавливался льготный период кредитования со ставкой 0% годовых при соблюдении нескольких условий. Например, при оформлении кредита необходимо было оформить услугу «Гарантия минимальной ставки» и каждый месяц проводить оплату картой рассрочки «Халва» как минимум при пяти покупках на общую сумму не менее 10 тысяч руб. По истечении срока кредитования клиенту обещали вернуть уплаченные проценты.

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— Однако реклама умалчивала о том, что для получения заявленных в ней бонусов необходимо подключить дополнительные платные услуги, соблюдать срок действия транша и осуществлять покупки у партнера банка, а за покупки из лимита вне сети партнеров предусматривалась комиссия в 290 рублей + 1,9% от суммы всех покупок за отчетный период, — говорится в сообщении.

В октябре УФАС по РТ возбудило дело против омской компании «ПризываНет» за нарушение закона «О рекламе». Компания рекламировала свои услуги помощи в освобождении от армейского призыва. Специалисты ведомства отметили, что подобные призывы побуждают к совершению незаконных действий.

Диана Жиленкова