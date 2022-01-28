Центробанк: криптовалюты будут сопровождаться рисками даже при их регулировании

В Центробанке считают, что криптовалюты даже в случае их регулирования будут сопровождаться рисками. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью на YouTube-канале InvestFuture.

По ее словам, Банк России считает криптовалюты денежными суррогатами. И даже если взяться за их регулирование, риски будут избыточными. В ЦБ ожидают, что все больше стран придут к выводу, что криптовалюты следует запретить.

Данилова добавила, что сравнивать деньги и криптовалюты некорректно и опасно. Их нельзя ставить в один ряд с акциями и облигациями, поскольку там нет фундаментальной стоимости и денежных потоков. Криптовалюты, на взгляд Даниловой, похожи на финансовую пирамиду, где прибыльность одного инвестора, пришедшего раньше, зависит от интереса и активности вновь приходящих участников.

Фото: cbr.ru

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по криптовалютам, которая предполагает их регулирование, а не запрет. В ее разработке приняли участие сотрудники Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Срок реализации документа — до декабря 2022 года.

Дарья Акимова