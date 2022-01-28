Лавров: Россия не изменит позицию по гарантиям безопасности

Россия не будет менять свою позицию по гарантиям безопасности, если США будут отказываться менять позицию по вопросам европейской безопасности. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, позиция США базируется на фальшивых доводах и прямом перевирании фактов. В свою очередь позиция РФ «основана на том, под чем все подписались». Поэтому возможностей для компромисса нет.

— Иначе о чем договариваться, если старые решения они откровенно саботируют и перевирают. Это будет для нас ключевым тестом, — передает слова министра «РИА Новости».

Также сегодня Лавров заявил, что Россия не хочет войны, однако не позволит другим государствам нарушать ее права и игнорировать интересы. По словам министра, переговоры с НАТО и США по гарантиям безопасности еще не завершены. В числе основных тем — мораторий на размещение в Европе ракет средней и малой дальности, который предлагала Россия.



Проект гарантий безопасности российское ведомство опубликовало в декабре. Согласно ему, Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. На этой неделе посол США в РФ Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона и НАТО.



Диана Жиленкова