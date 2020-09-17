Список персон

Махмутов Айзат Гамирович

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родился 10 июня 1985 года.

Образование

2007 г.— окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (Набережночелнинский филиал).

Трудовая деятельность

2010-2011 гг. — учитель географии и биологии в школе №7 г. Набережные Челны.

2011-2013 гг. — заместитель директора по воспитательной работе школы №56 г. Набережные Челны.

2013-2017 гг. — директор школы №21 г. Набережные Челны.

2017-2020 гг. — директор гимназии №29 г. Набережные Челны.

С 2020 г. — начальник управления по делам молодежи исполкома г. Набережные Челны.

Награды

Награжден благодарственным письмом главы НМР РТ (2016 г.), почетной грамотой УО НМР РТ (2017 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423805,пр. Х.Туфана, 23
  • Телефон: (8552) 30-55-60

Дата последнего обновления: 17.09.2020


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