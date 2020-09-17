Махмутов Айзат Гамирович
Общая информация
Родился 10 июня 1985 года.
Образование
2007 г.— окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет (Набережночелнинский филиал).
Трудовая деятельность
2010-2011 гг. — учитель географии и биологии в школе №7 г. Набережные Челны.
2011-2013 гг. — заместитель директора по воспитательной работе школы №56 г. Набережные Челны.
2013-2017 гг. — директор школы №21 г. Набережные Челны.
2017-2020 гг. — директор гимназии №29 г. Набережные Челны.
С 2020 г. — начальник управления по делам молодежи исполкома г. Набережные Челны.
Награды
Награжден благодарственным письмом главы НМР РТ (2016 г.), почетной грамотой УО НМР РТ (2017 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805,пр. Х.Туфана, 23
- Телефон: (8552) 30-55-60
Дата последнего обновления: 17.09.2020