Под Ульяновском совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Минобороны РФ

Под Ульяновском, в акватории Волги, совершил на лед реки жесткую посадку вертолет МИ-8 Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Произошло это в районе населенного пункта Дубки. Всего на борту находилось два человека.

Сообщается, что погибших нет. Экипаж был эвакуирован при помощи поисково-спасательной службы. В Минобороны подтвердили информацию об инциденте и добавили, что причиной жесткой посадки могла стать техническая неисправность. Вертолет следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск.

6 января 2022 года в Башкирии вертолет марки AS 350 совершил жесткую посадку в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе республики. Он летел по маршруту Уфа — село Павловка. На борту находились три человека, двое из них получили травмы, один погиб.

Дарья Акимова