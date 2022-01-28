Фанаты казанского «Рубина» присоединились к бойкоту Fan ID

Сообщество активных фанатов казанского футбольного клуба «Рубин» отказалось от оформления паспортов болельщика (Fan ID) и посещения матчей, на которых они будут действовать. Об этом сообщается в Instagram фанатов.

Они заявили, что считают «недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть забанен на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу».

Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Совета».

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий введение Fan ID — электронных паспортов для спортивных болельщиков. Такой документ впервые ввели в России во время Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.



25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал необходимость диалога с фанатскими объединениями, которые собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID.



Татьяна Леухина