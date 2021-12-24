Итоги дня: мэр Елабуги о непривитых «врагах», приговоры по делу «Зимней вишни», штраф Google в 7 млрд рублей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 24 декабря.
- Мэр Елабуги Рустем Нуриев назвал непривитых пожилых людей врагами. Такое заявление прозвучало на закрытом совещании местного оперштаба по борьбе с COVID-19. Как отметил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, такие высказывания недопустимы. В связи с этим будет направлено обращение в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку словам мэра. Позже Нуриев извинился: «Глубоко сожалею, что мои эмоциональные слова исказили истинный смысл моих переживаний. Приношу искренние извинения всем, кого задели эти слова. Они продиктованы исключительно тревогой за жителей Елабуги. Для меня лично, как мэра Елабуги, вопрос защиты людей от коронавируса — самый важный и актуальный сегодня. Особенно когда речь идет о жизни и здоровье старшего поколения. Мы прилагаем всевозможные усилия, чтобы остановить эту заразу».
- В процессе по делу Агляма Садретдинова гособвинитель Семен Поляков запросил для обвиняемого 9 лет колонии строгого режима. Экс-руководитель Буинского района и Министерства экологии Татарстана обвиняется в получении взяток на 650 тысяч рублей и подстрекательстве к убийству.
- Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ должно работать над повышением доходов населения, а также защищать его от резких ценовых колебаний. По его словам, вопрос повышения доходов граждан находится в приоритете, а для его решения должны использоваться все меры экономической политики, направленные на подавление инфляции.
- В реанимации областной инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел пожар площадью 15 кв. м, есть двое погибших. Жертвами трагедии стали две женщины, находившиеся в момент возгорания в ковидном боксе. Эвакуировали 32 человека.
- Центральный районный суд Кемерово вынес приговоры фигурантам по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Все они были приговорены к лишению свободы от семи до 18 лет в колонии общего режима и к штрафу в 80 млн рублей. Среди обвиняемых оказались бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, бывший замначальника инспекции Госстройнадзора Светлана Шенгерей и руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под ТЦ, Никита Чередниченко.
- Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с НАТО по проекту договоренностей о гарантиях безопасности и исключении дальнейшего расширения альянса на восток в непосредственной близости от российских границ. Также, по ее словам, существует вероятность того, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. В данный момент там находятся военные инструкторы США, которые могут стать подстрекателями.
- Российский суд впервые назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Решение вынес судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Статья предполагает наказание в виде штрафа в размере от 5% до 10% выручки компании в России за прошлый год. Еще один оборотный штраф получила компания Meta (Facebook) — 1,9 млрд рублей.
- Мэрия Казани намерена приобрести 50 электробусов у КАМАЗа для работы на городских маршрутах. Покупка может состояться уже скоро, а часть затрат будет компенсирована из федерального бюджета. Детали финансирования пока неизвестны. Количество автобусов, которое сможет позволить себе Казань, зависит от программы, принятой Минтрансом РФ.
- По состоянию на 24 декабря уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 60,4%. Всего на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 77 876 905 россиян. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины, 73 106 249 человек.
- Власти Кузбасса ввели клятву горняка для безопасности жизни шахтеров. Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов сообщил, что это «еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье своих коллег».
- Конституционный суд Татарстана завершит просмотр дел в июле 2022 года и после этого будет ликвидирован. Закон о его упразднении планируют принять в третьем квартале будущего года. На заседании парламента депутатами внесены поправки в регламент, по которым парламент больше не сможет обращаться в Конституционный суд РТ и участвовать в избрании его судей.
- Госсовет Татарстана поддержал законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предусматривающий реформу местного самоуправления. Об этом стало известно на 28-м заседании республиканского парламента. Законопроект, которым для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления предлагается установить единый пятилетний срок полномочий, разработали председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Подробнее — в материале «Реального времени».
- На 85-м году ушел из жизни известный фотограф Татарстана Александр Семенов. Заслуженный деятель искусств Татарстана, он был членом Союза фотохудожников России, почетным членом различных фотоклубов, таких как «Таир-17» и «Зеркало». Причины смерти неизвестны.
- Владимир Путин призвал наращивать инновационный потенциал регионов из-за «растущего запроса» граждан на обновление городов. По его словам, при решении этого вопроса следует учитывать современные технологические и экологические стандарты.
- США и НАТО готовы к диалогу с Россией, об этом сообщил американский посол в России Джон Салливан. По его словам, все стороны, которых беспокоит проблема безопасности в Европе, заинтересованы в диалоге с РФ.
- Минпросвещения не будет продлевать зимние каникулы в школах из-за COVID-19. Школам рекомендовали уйти на отдых раньше запланированного срока, но этот вопрос решается каждым регионом самостоятельно.
- Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о том, что дефицит автомобилей на рынке страны сохранится в первой половине 2022 года. По его словам, такая ситуация складывается из-за ограничений по поставке автокомпонентов, в первую очередь главной электронной компонентной составляющей — чипов.
- Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по подозрению в организации незаконной переправки лиц через государственную границу в отношении министра транспорта РФ Виталия Савельева. Установлено что с апреля 2014-го по ноябрь 2020 года в Крым и из него было выполнено более 34 тысяч авиарейсов, в результате которых через государственную границу Украины переправили как минимум 329 тысяч человек.
- С 2022 года список жизненно необходимых лекарств пополнится еще 22 новыми препаратами. Лекарства, входящие в этот перечень, централизованно закупаются Минздравом РФ и выдаются пациентам бесплатно.
- Правительство России поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки. Согласно отзыву, у Кабмина не возникло претензий к документу. Законопроект предполагает лишение представителей власти свободы сроком до 12 лет.
- В Татарстане эпидпорог по гриппу превысил 35%. Представитель Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина сообщила, что ситуация с ним сложилась хуже, чем с распространением COVID-19. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мотоциклов, «используемых гражданами исключительно в личных целях». Процедура останется обязательной только для такси, автобусов и грузовиков.
- Директор ВЦИОМ Валерий Федоров назвал главные слова года, по мнению россиян, согласно опросу в МИА «Россия сегодня». Ими стали: «коронавирус», набравший 38% голосов, и «QR-код» — 28%. Также 34% опрошенных выбрали «рост цен».
- В Минсельхозе ожидают роста цен на хлеб и масло в феврале. Цены производителей на муку могут подняться на 2,9%, достигнув 24,6 тысячи рублей за тонну по сравнению с ноябрем 2021 года. Хлеб из пшеничной муки подорожает на 2,1% — до 43 рублей.
- Согласно опросу ВЦИОМ, 38% россиян считают президента РФ Владимир Путина политиком года. После него идут премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров с 17% каждый, затем — Сергей Шойгу с 8%.
- Япония не станет отправлять правительственных министров и чиновников на зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году. Страну представят спортивные чиновники, такие как председатель оргкомитета состоявшихся в этом году Игр в Токио, депутат верхней палаты парламента Сэйко Хасимото.
- Казанский «Рубин» опубликовал «не новогодний клип». В нем футболисты поздравляют с наступающим 2022-м. А еще главный тренер футбольного клуба Леонид Слуцкий поет популярную песню Last Christmas.
- В России планируется массовое использование вторичных ресурсов для строительства федеральных дорог. К 2030-му такой способ строительства должен достигнуть 30%, а до этого будет проведен комплекс работ для создания условий использования таких ресурсов.
- Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Россия начнет переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда станет известно, в каких объемах его будут закупать. По его словам, транзит газа через Украину основывается на коммерческих целях, поэтому сам вопрос о транспортировке вторичен.
- В Татарстане учредили медаль «Родительская слава» для многодетных семей, воспитывающих не менее семи детей. Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон РТ «О госнаградах РТ» сегодня был одобрен депутатами Госсовета РТ сразу в трех чтениях.
- Россия в 2022 году может добыть 540—550 млн тонн нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, спрос на нефть продолжит восстанавливаться. О том, много это или мало, читайте — в материале «Реального времени».
Максим КокунинОбщество Татарстан
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