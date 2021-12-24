Россия в 2022 году может добыть до 550 млн тонн нефти — это много или мало?

Россия в 2022 году может добыть 540—550 млн тонн нефти. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.



— Мы ожидаем до мая выйти на те уровни, которые мы добывали до сокращений, — заметил он.

По его словам, спрос на нефть продолжит восстанавливаться.

— Потребление растет в мире, несмотря даже на то, что пандемия никуда не ушла, но волнами все равно присутствует. Тем не менее страны уже научились жить в условиях коронавирусной инфекции. Спрос в 2022 году, к концу следующего года, восстановится до уровня до пандемии», — подчеркнул он.

Фото: kremlin.ru

550 млн тонн нефти — это:

4 миллиарда баррелей.

За такое количество нефти можно выручить $302,4 миллиарда — при цене в $75 за баррель. По словам Новака, такая стоимость является достаточно устойчивой.

— при цене в $75 за баррель. По словам Новака, такая стоимость является достаточно устойчивой. На 26 миллионов тонн больше , чем в этом году — Россия за 2021-й рассчитывает добыть 524 млн тонн нефти.

, чем в этом году — Россия за 2021-й рассчитывает добыть 524 млн тонн нефти. Примерно 5,1% из этого объема в 2022 году собирается добыть «Татнефть» — 28,3 млн тонн с учетом ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

в 2022 году собирается добыть «Татнефть» — 28,3 млн тонн с учетом ограничений в рамках соглашения ОПЕК+. На 5 миллионов тонн меньше , чем Россия добыла в 2019 году — 560 млн тонн нефти.



, чем Россия добыла в 2019 году — 560 млн тонн нефти. На 200 миллионов баррелей нефти меньше , чем планирует добыть США в 2022 году — 4,2 млрд, или по 11,66 млн в сутки.

, чем планирует добыть США в 2022 году — 4,2 млрд, или по 11,66 млн в сутки. На 32 миллиона тонн больше объема, добытого в России в 2012 году, — 518 млн тонн.

объема, добытого в России в 2012 году, — 518 млн тонн. В 7 раз больше , чем добыл Катар в прошлом году — 75,9 млн тонн нефти.

, чем добыл Катар в прошлом году — 75,9 млн тонн нефти. Примерно 2,9% от общих запасов нефти в России — они составляют 19,1 млрд тонн.

нефти в России — они составляют 19,1 млрд тонн. Два объема добытой Канадой нефти в 2020 году — 252,2 млн тонн.

Дарья Пинегина