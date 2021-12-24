Россия в 2022 году может добыть до 550 млн тонн нефти — это много или мало?
Россия в 2022 году может добыть 540—550 млн тонн нефти. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
— Мы ожидаем до мая выйти на те уровни, которые мы добывали до сокращений, — заметил он.
По его словам, спрос на нефть продолжит восстанавливаться.
— Потребление растет в мире, несмотря даже на то, что пандемия никуда не ушла, но волнами все равно присутствует. Тем не менее страны уже научились жить в условиях коронавирусной инфекции. Спрос в 2022 году, к концу следующего года, восстановится до уровня до пандемии», — подчеркнул он.
550 млн тонн нефти — это:
- 4 миллиарда баррелей.
- За такое количество нефти можно выручить $302,4 миллиарда — при цене в $75 за баррель. По словам Новака, такая стоимость является достаточно устойчивой.
- На 26 миллионов тонн больше, чем в этом году — Россия за 2021-й рассчитывает добыть 524 млн тонн нефти.
- Примерно 5,1% из этого объема в 2022 году собирается добыть «Татнефть» — 28,3 млн тонн с учетом ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.
- На 5 миллионов тонн меньше, чем Россия добыла в 2019 году — 560 млн тонн нефти.
- На 200 миллионов баррелей нефти меньше, чем планирует добыть США в 2022 году — 4,2 млрд, или по 11,66 млн в сутки.
- На 32 миллиона тонн больше объема, добытого в России в 2012 году, — 518 млн тонн.
- В 7 раз больше, чем добыл Катар в прошлом году — 75,9 млн тонн нефти.
- Примерно 2,9% от общих запасов нефти в России — они составляют 19,1 млрд тонн.
- Два объема добытой Канадой нефти в 2020 году — 252,2 млн тонн.
комментарии