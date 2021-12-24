Россияне назвали Путина политиком 2021 года

Жители России назвали президента РФ Владимир Путина политиком года. Таковы данные опроса ВЦИОМ. Сообщает об этом ТАСС.

Главу России таковым считают 38% опрошенных. За ним следуют премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МИД Сергей Лавров с 17% каждый, затем — Сергей Шойгу с 8%.

Также отмечается, что за свой новогодний стол 21% россиян хотели бы позвать Владимира Путина, 9% — лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 5% — Михаила Мишустина и Сергея Шойгу.

Фото: kremlin.ru

Главные тезисы с пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей накануне, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова