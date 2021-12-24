Казань хочет прибрести 50 электробусов КАМАЗа

Мэрия Казани намерена приобрести 50 электробусов у КАМАЗа для работы на городских маршрутах. Об этом сообщил глава города Ильсур Метшин.

По словам мэра, сейчас ведутся переговоры. Покупка может состояться в обозримом будущем, а часть затрат компенсируется из федерального бюджета. Детали финансирования пока неизвестны, так как количество автобусов, которое сможет позволить себе Казань, зависит от программы, принятой Минтрансом РФ.

Подобные электробусы сейчас закупает только Москва. Однако КАМАЗ договорился об их тестировании в некоторых региональных центрах. В столице Татарстана этот транспорт тестировался на троллейбусном маршруте в течение трех месяцев до октября 2021 года.

Фото: kamaz.ru

Электробус начали тестировать в Казани в июле 2021 года. Тогда он курсировал по маршруту троллейбуса №3, от остановки «Речной порт» до улицы Академика Глушко.

Дарья Акимова