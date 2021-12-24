Посол Салливан заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Россией

США и НАТО готовы к диалогу с Россией, заявил посол США в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ».



«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы», — сказал он.

Он отметил, что все стороны, которых беспокоит проблема в области безопасности в европейском регионе, заинтересованы в диалоге с РФ.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но на определенных условиях. Он отметил, что нужно поскорее провести заседание совета Россия — НАТО, потому что у РФ есть возможность обеспечить для всех мирное и спокойное Рождество, но пока признаков такого исхода не наблюдается.

Маргарита Головатенко