Захарова заявила, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по проекту о гарантиях безопасности

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с НАТО по проекту договоренностей о гарантиях безопасности, «исключающих дальнейшее расширение альянса на восток и размещение ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ».

— С форматом, модальностями, сроками возможной встречи в рамках Совета Россия — НАТО придется определяться с учетом всех этих обстоятельств. Но мы, как я уже сказала, к диалогу открыты, — цитирует Захарову ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что в начале следующего года в Женеве могут пройти российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. По его словам, с американской стороны есть положительная реакция на предложенный Россией проект.



В проекте соглашения России и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованном МИД РФ на прошлой неделе, указывается, что Москва и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга в качестве противников. Предполагается, что все международные споры стороны будут решать мирно, а при планировании военных учений будет проявляться сдержанность. В документе также предусмотрено, что Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности там, где могут поражать территорию друг друга. Обсудить проект могут уже в январе 2022-го.



Татьяна Демина