Суд вынес приговоры фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Центральный районный суд Кемерово огласил приговоры обвиняемым по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года. Все они были приговорены к лишению свободы от семи до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуранты дела, среди которых бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков, экс-замначальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей и руководитель компании, проводившей реконструкцию здания под торговый центр, Никита Чередниченко, признаны виновными во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении своими полномочиями.

Комкова получила 18 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 80 млн рублей, Чередниченко — 15 лет колонии строгого режима и штраф в 70,5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 11 лет, Шенгерей — семь лет колонии общего режима, Комков — 10 лет колонии строгого режима и штраф в 70 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на восемь лет.

Фото: 42.mchs.gov.ru

Ранее следствие установило, что Танзиля Комкова вместе с сыном и Никитой Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика — гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», а взамен не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания.

Дарья Акимова