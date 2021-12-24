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Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки

10:18, 24.12.2021
Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки для представителей власти.

У кабмина, согласно отзыву, не было претензий к документу, передает RT со ссылкой на базу нижней палаты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак о пытках в местах лишения свободы, заявил: «Это, к сожалению, проблема не только России» — она общемировая.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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